نيم ميليون ازدواج در ايران ثبت شد / آمار طلاق 12 درصد رشد نشان مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ثبت اين تعداد ازدواج دائم در 8 ماهه سال 84 در مقايسه با مدت مشابه سال 83 حدود 13 درصد رشد نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش ، از فروردين تا پايان آبان امسال 266 مورد ازدواج موقت نيز در دفاتر ازدواج به ثبت رسيد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزايش داشته است.

همچنين در 8 ماهه اول سال 83 ، بيش از 441 هزار فقره ازدواج دائم و 202 مورد ازدواح موقت در دفاتر ازدواج سراسر كشور به ثبت رسيده بود.

بنابرهمين گزارش ، طي 8 ماهه نخست امسال بيش از 53 هزار فقره طلاق نيز به ثبت رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه حدود 47 هزار و 650 فقره بود ، رشد 12 درصدي را نشان مي دهد.