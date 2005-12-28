ابزار رنگ را در فرهنگسراي نياوران بشناسيم

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين كلاس‌ها با همكاري آموزش فرهنگسراي نياوران و ويتزورو نيوتن برگزار خواهد شد كه هشت جلسه دو ساعته را در روزهاي پنج‌شنبه شامل مي‌شود. آغاز اين كلاس‌ها از 15 دي خواهد بود.

* 20 شب پانتوميم در نياوران

اجراي پانتوميم "ماي نيم ايز سرگرمي" با كارگرداني و بازيگري بهرام ريحاني از ساعت 19شنبه دهم دي در فرهنگسراي نياوران روي صحنه مي‌رود. اين نمايش كه به مدت 20 شب در سالن گوشه روي صحنه خواهد بود، از شش آيتم "تايپيست گرسنه"، "لوازم عجيب"، "اين رشته سر دراز دارد!"، "پرستاري از كودك "، "پرنده و صياد" و "انسان و هستي" تشكيل شده است كه در مجموع اجراي آنها 45 دقيقه به طول خواهد انجاميد.

اجراي اين نمايش پانتوميم به همت واحد سينما تئاتر فرهنگسراي نياوران محقق شده و "ماي نيم ايز سرگرمي" 20 شب (جز يكشنبه‌ها) به اجراي عموم درمي‌آيد.

بهرام ريحاني را در اين اجرا بابك خديري به عنوان بازيگر، آناهيتا پورمند به عنوان طراح سوژه‌ها، شروين پاشايي، مهدي ملكي، كسرا پاشايي و ويدا جعفري ارك به عنوان اعضاي گروه در بخش‌هاي موسيقي و ... ياري مي‌كنند.