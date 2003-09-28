متكديان تهران جمع آوري مي شوند

مهنوش معتمدي آذر در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي " مهر" افزود : طرح ساماندهي متكديان تهران در شوراي شهر تهران مطرح شده است كه بر اساس آن متكديان و بي خانمانهاي مقيم تهران با همكاري شهرداري ، استانداري و فرمانداري جمع آوري و در اختيار سازمانهاي مسئول قرار مي گيرند.

وي ادامه داد : در اين طرح متكديان مقيم تهران پس از شناسايي به اردوگاههاي نگهداري متكديان در سطح شهر تهران منتقل مي شوند و پس از 20 روز طبقه بندي و به نهادهاي مسئول معرفي مي شوند.

وي گفت : در مرحله اول اين طرح شهرداري تهران موظف شده است ظرف 15 روز پس از تصويب اين طرح فضاي مورد نياز براي ساخت اردوگاههاي نگهداري متكديان را براي ساخت و تجهيز دراختيار استانداري تهران قرار دهد واستانداري تهران نيز پس از احداث و تجهيز اردوگاههاي مورد نياز، اين فضاها را براي اجراي اين طرح در اختيار فرمانداري قرار مي دهد.

وي افزود : فرمانداري تهران به عنوان مجري اين طرح موظف است در مدت 20 روز متكديان را شناسايي و آنان را بر اساس طبقه بندي انجام شده به نيروي انتظامي ، سازمان بهزيستي ، كميته امداد امام خميني ، سازمان زندانها و وزارت بهداشت معرفي كند.

وي ادامه داد : تاكنون فضاي سه اردوگاه نگهداري متكديان در تهران مشخص شده كه در صورت اجراي موفق اين طرح تعداد اين ارودگاهها افزايش مي يابد .

وي گفت : بسياري از متكديان مقيم تهران افرادي هستند كه از شهرستانهاي مختلف براي پيدا كردن كار و كسب درآمد به تهران مي آيند اما بر اثر مشكلاتي كه در يافتن شغل پيدا مي كنند به گدايي روي مي آورند و با توجه به درآمد خوبي كه از اين راه به دست مي آورند به كار خود ادامه مي دهند .

معتمدي آذر افزود : ساماندهي متكديان در تهران در صورتي موفقيت آميز است كه افرادي كه براي گدايي و تكدي گري به تهران مي آيند در همان ابتدا و هنگام ورود به تهران شناسايي و محل زندگي خود برگشت داده شوند زيرا حضور كوتاه مدت آنان در تهران نيز موجب تمايل آنان به ماندن در اين شهر مي شود .

وي گفت : ساماندهي متكديان يك طرح ملي است وبايد با همكاري همه دستگاههاي اجرايي كشور به طور هماهنگ در سراسر كشور انجام شود ، در غير اين صورت بر خورد مقطعي و در يك مكان خاص موثر نخواهد بود .