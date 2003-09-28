  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۴۱

عضو شوراي شهر تهران در گفت و گو با "مهر" :

متكديان تهران جمع آوري مي شوند

متكديان تهران جمع آوري مي شوند

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت : در صورت تصويب طرح ساماندهي متكديان در شوراي شهر تهران متكديان و بي خانمانهاي تهران از سطح خيابانهاي اين شهر جمع آوري مي شوند.

مهنوش معتمدي آذر در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي  " مهر"  افزود : طرح ساماندهي متكديان  تهران در شوراي شهر تهران مطرح شده است كه بر اساس آن متكديان و بي خانمانهاي مقيم تهران با همكاري شهرداري ، استانداري و فرمانداري جمع آوري و در اختيار سازمانهاي مسئول قرار مي گيرند.

وي ادامه داد : در اين طرح متكديان مقيم تهران پس از شناسايي به اردوگاههاي نگهداري متكديان در سطح شهر تهران منتقل مي شوند و پس از 20 روز طبقه بندي و به نهادهاي مسئول معرفي مي شوند.

وي گفت : در مرحله اول اين طرح شهرداري تهران موظف شده است ظرف 15 روز پس از تصويب اين طرح  فضاي مورد نياز براي ساخت اردوگاههاي نگهداري متكديان را براي ساخت و تجهيز دراختيار استانداري تهران قرار دهد واستانداري تهران نيز پس از احداث و تجهيز اردوگاههاي مورد نياز، اين فضاها را براي اجراي اين طرح در اختيار فرمانداري قرار مي دهد.

وي افزود : فرمانداري تهران  به عنوان مجري اين طرح موظف است در مدت 20 روز متكديان را شناسايي و آنان را  بر اساس طبقه بندي  انجام شده به  نيروي انتظامي ، سازمان بهزيستي ، كميته امداد امام خميني ، سازمان زندانها و وزارت بهداشت معرفي كند.

وي ادامه داد : تاكنون فضاي  سه اردوگاه  نگهداري متكديان در تهران مشخص شده كه در صورت اجراي موفق اين طرح تعداد اين ارودگاهها افزايش مي يابد .

وي گفت : بسياري از متكديان مقيم تهران افرادي هستند كه از شهرستانهاي مختلف براي  پيدا كردن كار و كسب درآمد به تهران مي آيند اما بر اثر مشكلاتي كه در يافتن شغل پيدا مي كنند به گدايي روي مي آورند و با توجه به درآمد خوبي كه از اين راه به دست مي آورند به كار خود ادامه مي دهند .

معتمدي آذر افزود : ساماندهي متكديان در تهران در صورتي موفقيت آميز است كه افرادي كه براي گدايي و تكدي گري به تهران مي آيند در همان ابتدا و هنگام ورود به تهران شناسايي و محل زندگي خود  برگشت داده شوند زيرا حضور كوتاه مدت آنان در تهران نيز موجب تمايل آنان به ماندن در اين شهر مي شود .

 وي گفت : ساماندهي متكديان يك طرح ملي است وبايد با همكاري همه دستگاههاي اجرايي كشور به طور هماهنگ در سراسر كشور انجام شود ، در غير اين صورت بر خورد مقطعي و در يك مكان خاص موثر نخواهد بود . 

کد مطلب 27127

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها