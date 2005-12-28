موافقت وزير كشور با واگذاري مديريت شركت واحد به شهرداري/ شهردار تهران بايد در جلسات هيات دولت حاضر شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهردار تهران صبح امروز در حاشيه بازديد از شهرداري منطقه 20 تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه شوراي شهر بر اساس قانون نبايد كار اجرايي انجام دهد و اين موضوع مورد توافق اعضاي شوراي شهر نيز هست ، افزود: وزارت كشور اصل موضوع واگذاري اتوبوسراني به شهرداري را پذيرفته و اين امر به تصويب وزير كشور هم رسيده و ابلاغ شده است.

وي تصريح كرد: اگر اين موضوع نيازمند بررسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد ، بايد توسط شوراي شهر و وزارت كشور صورت گيرد. در هر صورت هم اكنون شركت اتوبوسراني زير نظر مديريت شهري قرار گرفته و تداوم نيز خواهد يافت.

قاليباف با تاكيد بر اينكه متاسفانه تاكنون توجه خاصي به قشر رانندگان اتوبوس و نيازهاي آنها نشده است ، تاكيد كرد : مشكل اصلي اين بود كه فردي تاكنون از نزديك به درد دل رانندگان اتوبوس گوش نداده بود.

وي با اشاره به مشكلات معيشتي رانندگان اتوبوس اظهار داشت: متاسفانه در عرصه مديريتي نگاه درستي به وضعيت كارگران و رانندگان اين مجموعه كه افرادي منصف ، كم توقع و سخت كوش هستند نشده است.

قاليباف در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران در خصوص طرح تردد نوبتي خودروها با بيان اينكه تصميم اجراي طرح زوج و فرد كاملا درست و منطقي بوده است اما اجراي اين طرح در درازمدت راهكار مناسبي براي كاهش ترافيك تهران نخواهد بود، اذعان داشت: اجراي طرح مذكور در طولاني مدت تبعات منفي به همراه خواهد داشت از جمله اينكه برخي افراد كه از توانايي مالي مناسبي برخوردارند مي توانند 2 خودرو با پلاك زوج و فرد خريده و آن را در خيابانها سرازير كنند و در مقابل عده اي كه توان خريد 2 خودرو را ندارند ، پلاك خودروها را دست كاري كنند.

وي با تاكيد بر اينكه مديريت ترافيك ، انتظامات ، فرهنگ و آموزش و اصلاح هندسي 4 اصل حل ترافيك هستند كه مديريت ترافيك مهمترين ركن آن است ، اظهارداشت : در حال حاضر سالانه بيش از 4 ميليارد دلار يارانه براي بنزين پرداخت مي شود و اگر همين مبلغ صرف حمل و نقل عمومي شود ظرف 3 سال تمام مشكلات ترافيك تهران حل خواهد شد.

قاليباف با بيان اينكه در حال حاضر مردم در استفاده از حمل و نقل قدرت انتخاب ندارند ، اظهار داشت : دليلي براي ارزان كردن پاركينگ و بنزين وجود ندارد . بلكه بايد شرايطي ايجاد شود كه مردم خود احساس كنند استفاده از خودروهاي شخصي به نفع آنها نيست.

شهردار تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبني بر حضور وي در هيات دولت اظهار داشت: مسلم است كه مديريت شهري بايد به منظور انعكاس دقيق مشكلات شهر به ويژه حمل و نقل ، در هيات دولت حضور داشته باشد. اما نحوه اين حضور و تعامل ميان دولت و مديريت شهري بايد توسط دولت تعيين شود.

قاليباف در بخش ديگري از مصاحبه خود با خبرنگاران با اشاره به مشكلات و اقدامات در دست اجرا در منطقه 20 شهرداري تهران ، اظهار داشت: شهرداري اين منطقه از كمبود امكانات و مشكلات بسيار رنج مي برد و حضور در اين منطقه به منظور بررسي مشكلات مردم منطقه بوده است.

وي با بيان اينكه از اين پس يك روز در هفته از صبح تا شب در يكي از مناطق شهرداري تهران به منظور پيگيري امور و مشكلات مناطق حضور خواهد يافت ، خاطر نشان كرد: طي بازديدهايي كه امروز از منطقه 20 داشتم به خوبي با كمبود امكانات و مشكلات مردم منطقه آشنا شدم و به همين منظور قرار است در گام اول در فرهنگسراي منطقه حداكثر تا 3 ماهه اول سال 85 ، بهترين سالن نمايش در شهرري افتتاح شود.

قاليباف در خصوص سئوال خبرنگار ديگري درباره مقبره مرحوم تختي ، اظهار داشت: بحث مقبره مرحوم تختي و ساماندهي فضاي اطراف آن چندين بار توسط شهرداري منطقه مطرح شده كه البته مشكلات حقوقي در اين زمينه وجود داشته است.

وي گفت: اميدواريم با هماهنگي و تعامل خوب با سازمانهاي مربوطه اين مشكل را حل كنيم .

قاليباف همچنين از ساماندهي بازار و اطراف حرم حضرت عبدالعظيم (ع) خبر داد و گفت: بخشي از بحث ساماندهي وضعيت اطراف حرم به شهرداري و بخش ديگر مربوط به آستان حضرت عبدالعظيم (ع) مي باشد كه تلاش مي كنيم با هماهنگي هاي لازم اين مشكل نيز برطرف شود.

شهردار تهران در خصوص آمادگي شهرداري براي مقابله با آب گرفتگي احتمالي خيابانها به هنگام بارندگي ، با بيان اينكه معضل آبهاي سطحي در تهران همچنان به قوت خود باقي است ، اظهار داشت: انتقال آبهاي سطحي به جنوب شهر كه عمدتا سرريز آنها به منطقه 20 مي آيد ، مشكلاتي براي منطقه ايجاد كرده كه بايد هرچه سريعتر تدبيري انديشيده شود.

وي با بيان اينكه آبگرفتگي طي روزهاي اخير كه تهران شاهد بارندگي بود در سطح شهر وجود داشت ، گفت: مشكل اصلي در اين زمينه عدم ظرفيت كافي كانالهاي جمع آوري آبهاي سطحي است.

قاليباف آمادگي شهرداري براي مقابله با مسدود شدن خيابانها به هنگام بارش برف را كامل ارزيابي كرد و افزود: شهرداري تهران به منظور آمادگي در اين مواقع ، چند روز قبل در شمال شهر تهران مانوري داشت و در واقع بايد گفت اگر در تهران برف شديد ببارد ، شايد كمي مشكل تردد براي شهروندان ايجاد شود اما مانند گذشته شهر قفل نخواهد شد.



