عملكرد اعضاي شورا نبايد فلسفه وجودي اين نهاد را زير سوال ببرد

عباس گروسي درگفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج با اعلام اين مطلب اظهار داشت : در عين حال كه عملكرد شوراهاي اسلامي شهر ، توانايي كسب نتايج مفيد به حال شهروندان را دارد ، مي تواند پيامدهاي زيادي را مثل دلسردي و ترديد در اصل وجود شورا به دنبال داشته باشد .

وي ادامه داد : در حال حاضر وضعيت شوراهاي موجود در كرج به حالت بحران رسيده و در بسياري موارد ، ديده شده اعضاي اين شوراها به جاي عمل به وظايف ذاتي و قانوني خود و رفع مشكلات شهروندان ، خود را درگير جدال هاي حزبي ، گروهي و سياسي كرده اند .

اين مسئول با تاكيد بر لزوم وجود شورا به عنوان اصلي اسلامي و انقلابي افزود: شوراها حاصل ديدگاه اسلامي و نظر امام خميني (ره) است و اگر اعضاي آن به هر دليلي از اعتماد مردم سوء استفاده كنند و وظايف خود را درست انجام ندهند در واقع به اسلام و انقلاب خيانت كرده اند .

گروسي تصريح كرد : به دليل تقدس فلسفه وجودي شورا به عنوان صيانت از حقوق شهروندان ، اعضاي آن بايد تحت هر شرايطي فقط به فكر حل معضلات شهري و گسترش عدالت باشند .