اورژانس روزانه 1000 تماس تلفني مزاحم دارد / مزاحمت تلفني اورژانس در زمستان 50 درصد كاهش مي يابد

جهانسوز صالحي رئيس مركز اورژانس كرج در گفتگو با خبرنگاراجتماعي مهر در كرج گفت : طي 24 ساعت حدود 3 هزار تماس تلفني با مركز اورژانس كرج برقرار مي شود كه يكهزار مورد آن مزاحمت هاي تلفني است.

وي خاطرنشان كرد : روزانه حدود 145 مشاوره در تماس تلفني با كارشناسان صورت مي گيرد. همچنين حدود 35 تماس منجر به اعزام نيرو و آمبولانس مي شود.

صالحي با تاكيد بر فرهنگ سازي در حيطه ارتباط با اورژانس ، افزود : تماس هاي مزاحم كه ميانگين آن به 1000 تماس روزانه مي رسد طي 3 ماهه زمستان به دليل كوتاه شدن روز ، به 500 تماس كاهش مي يابد كه اين ميزان حداقل تماس هاي مزاحم است.

وي گفت : با وجود سيستم هاي مزاحم ياب و درج شماره فرد تماس گيرنده ، بيشتر تلفن ها از باجه هاي عمومي صورت مي پذيرد و تماسهايي كه از منازل صورت مي گيرد نيز با اخطار تلفني ، موضوع مرتفع و به ندرت به پيگرد قانوني مي انجامد.