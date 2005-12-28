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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۴۰

رئيس مركز اورژانس كرج در گفتگو با "مهر":

اورژانس روزانه 1000 تماس تلفني مزاحم دارد / مزاحمت تلفني اورژانس در زمستان 50 درصد كاهش مي يابد

اورژانس روزانه 1000 تماس تلفني مزاحم دارد / مزاحمت تلفني اورژانس در زمستان 50 درصد كاهش مي يابد

اورژانس كرج روزانه 1000 تماس تلفني مزاحم دارد كه اين تعداد در فصل زمستان 50 درصد كاهش مي يابد.

جهانسوز صالحي رئيس مركز اورژانس كرج در گفتگو با خبرنگاراجتماعي مهر در كرج گفت : طي 24 ساعت حدود 3 هزار تماس تلفني با مركز اورژانس كرج برقرار مي شود كه يكهزار مورد آن مزاحمت هاي تلفني است.

وي خاطرنشان كرد : روزانه حدود 145 مشاوره در تماس تلفني با كارشناسان صورت مي گيرد. همچنين حدود 35 تماس منجر به اعزام نيرو و آمبولانس مي شود.

صالحي با تاكيد بر فرهنگ سازي در حيطه ارتباط با اورژانس ، افزود : تماس هاي مزاحم كه ميانگين آن به 1000 تماس روزانه مي رسد طي 3 ماهه زمستان به دليل كوتاه شدن روز ، به 500 تماس كاهش مي يابد كه اين ميزان حداقل تماس هاي مزاحم است.

وي گفت : با وجود سيستم هاي مزاحم ياب و درج شماره فرد تماس گيرنده ، بيشتر تلفن ها از باجه هاي عمومي صورت مي پذيرد و تماسهايي كه از منازل صورت مي گيرد نيز با اخطار تلفني ، موضوع مرتفع و به ندرت به پيگرد قانوني مي انجامد.

کد مطلب 271276

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