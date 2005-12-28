رئيس قوه قضاييه 32 پرونده قضايي را مورد بررسي قرار داد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در حوزه رياست قوه قضاييه به 32 پرونده كه 25 فقره آن كيفري و 7 فقره آن حقوقي بود ، به طور مستقيم رسيدگي كرد.

در ديدار مردمي اين هفته رئيس قوه قضاييه ، وي دستور رسيدگي مجدد 11 فقره پرونده ، 18 پيشنهاد عفو و 3 فقره تسريع در رسيدگي را صادر نمود.

به گزارش مهر ، از ميان 32 مراجعه كننده به حوزه رياست قوه قضاييه ، 15نفر از شهروندان تهراني و 17نفر نيز از شهرستانهاي مختلف جهت ديدار با رئيس قوه قضاييه به تهران آمده بودند.

رئيس قوه قضاييه علاوه بر ديدارهاي مردمي هفتگي خود در تهران ، هر 2 هفته يكبار از طريق سيستم ويدئو كنفرانس به مشكلات حقوقي و قضايي مردم يكي از استانها رسيدگي مي كند.