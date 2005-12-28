رييس جمهوري لايحه متمم بودجه سال جاري را به مجلس ارسال كرد

محمد عظيمي در گفت و گوي كوتاه با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: بررسي لايحه متمم بودجه سال جاري در دستور كار روز يكشنبه هفته آينده مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

در همين حال معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي به خبرنگار "مهر" در اين خصوص توضيح داده است: در لايحه متمم بودجه سال جاري پيش بيني شده مجوزهايي از مجلس گرفته شود تا با جابه جايي در فصول بودجه اي، كسري بودجه امسال جبران شود.

محمد قاسم حسيني حجم لايحه متمم بودجه سال جاري را 8 هزار ميليارد تومان اعلام كرده و اظهارداشته است: با تصويب اين لايحه در مجلس، حجم بودجه عمومي كشور در سال 84 از 51 به 59 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.

وي به كسري بودجه 5 هزار ميليارد توماني دولت از محل عدم تحقق درآمدها و افزايش هزينه ها اشاره و تصريح كرده است: 3 هزارميليارد تومان ديگر كه در لايحه متمم پيش بيني شده مربوط به يارانه ها است و شامل كسري بودجه واقعي دولت نمي شود.

معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي محل تامين منابع مواد پيش بيني شده در لايحه متمم بودجه سال جاري را بستگي به عكس العمل مجلس دانسته و اعلام كرده است: در صورتي كه مجلس با مجوزهاي دولت بدون محدوديت موافقت كند تمام 8 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده در لايحه متمم از محل جابه جايي در فصول بودجه اي تامين خواهد شد.

وي تاكيد كرده است: در غير اين صورت، حتما دولت مجبور خواهد شد براي تامين كسري بودجه علاوه بر جابه جايي در فصول بودجه اي، از حساب ذخيره ارزي برداشت كند كه بار تورمي به دنبال خواهد داشت.