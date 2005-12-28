صادرات نفت امارات به 39 ميليارد دلار مي رسد



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ديلي استار، صادرات نفت خام امارات متحده عربي در سال 2005نسبت به سال 2004 رشد قابل توجه 9 ميليارد دلاري خواهد داشت.

بر اساس اين گزارش، صادرات نفت خام امارات در سال 2004 به 29.8 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم نيز در سال 2004 نسبت به سالهاي قبل از آن ركورد بالايي محسوب مي شد.

مركز اطلاعات انرژي آمريكا همچنين پيش بيني مي كند صادرات نفت خام امارات در سال 2006 از مرز 40 ميليارد دلار نيز فراتر رود و به 42.7 ميليارد دلار برسد.

اين گزارش حاكي است، بهاي نفت خام امارات متحده عربي در بازارهاي جهاني در سال 2005 به طور متوسط هر بشكه 45 دلار بود و توليد نفت اين كشور نيز به طور متوسط 2.3 ميليون بشكه در روز بوده است.