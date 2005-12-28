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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۱۲

افتتاح 20 پايگاه سلامت دانش آموزي

پايگاههاي سلامت دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي در سطح شهرستانهاي استان تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك پايگاه سلامت دانش آموزان به شكل نمادين با حضور معاون عمراني وزير آموزش و پرورش و ساير مسئولان در دبستان بهشت ناحيه 2 شهر ري افتتاح شد.

بنابرهمين گزارش ، در اين مراسم سرپرست معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش بر اهميت استراتژي ها در برنامه هاي بهداشتي تاكيد كرد.

همچنين رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران نيز با توجه به مشكلات مربيان بهداشت ، به كمبود امكانات و اعتبارات اشاره نمود.

يزديخواه از جمله برنامه هاي خود را ارتقا علمي مربيان بهداشت عنوان كرد.

بر همين اساس ، در سطح شهرستان هاي استان تهران 20 پايگاه سلامت افتتاح گرديد كه در هر پايگاه به 10 هزار دانش آموز خدمات بهداشتي ارائه مي شود.

کد مطلب 271284

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