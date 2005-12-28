كارگردان "تاو" در گفتگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت: "ما اكنون در تدارك مراحل نهايي اين فيلم هستيم و با گذر از بيشتر بخشهاي مرحله پيشتوليد در حال آماده شدن براي آغاز مرحله تصويربرداري هستيم كه بر اساس برنامهريزي انجام شده، طي يك ماه آينده اين فيلم را جلوي دوربين خواهم برد. چون داستان در فصل زمستان اتفاق ميافتد و بايد از شرايطي همانند وجود برف روي زمين و ساير ويژگيهاي زمستاني برخوردار باشد."
تكاور خاطرنشان ساخت: "لوكيشنهاي مورد نياز اين فيلم بازبيني شده و در منطقه آبعلي، ديزين و يكي از پايگاههاي ارتش در منطقه امامزاده هاشم به مرحله تصويربرداري ميرسد. دليل انتخاب اين لوكيشنها به اين دليل است كه تا مدتي پس از عيد نيز برف روي زمين اين مناطق وجود خواهد داشت و شرايط تصويربرداري مهيا ميماند. در حال حاضر ما بيشتر بازيگران اين فيلم را هم انتخاب كردهايم و به عنوان نقش اصلي فيلم با فرامرز قريبيان به توافق رسيدهايم."
"تاو" نام يك موشك خاص است و كارگردان قصد دارد در اين فيلم نگاه تازهاي به دفاع مقدس داشته باشد و از منظر بازماندگان جنگ كه اين دوران را با چشم خود ديده و حس كردند، دفاع مقدس روايت شود تا به بازگويي خاطرات تلخ و شيريني بپردازند كه از اين دوران به خاطر دارند.
داستان فيلم تلويزيوني "تاو" توسط آقاي سليماني نوشته شده است و تكاور بازنويسي آن را انجام داده است. اين فيلم روايتكننده داستان زندگي زن و شوهري است كه به عنوان موضوع پاياننامه خود تصميم ميگيرند به شهداي دفاع مقدس بپردازند. استاد راهنماي اين دو دانشجو بر اين مساله تاكيد دارد كه آنها بايد نگاه تازهاي نسبت به اين امر داشته باشند. به همين دليل بايد سراغ دوستان اين شهدا بروند و با آنها به گفتگو بنشينند.
مجيد مشيري، مريم سلطاني، حسن پورشيرازي، محمود مقام، فلور نظري و كيوان محمودنژاد بازيگران اين فيلم در نقشهاي اصلي را تشكيل ميدهند. همچنين حسن سلطاني به عنوان فيلمبردار، احمد اردلان به عنوان صدابردار و پيمان ذوالفقاري به عنوان طراح صحنه و لباس براي ساخت اين فيلم همكاري ميكنند. بر اساس برنامهريزي دكور بزرگي براي بخش و سرما و برف اين فيلم در نظر گرفته شده كه هنوز سازنده دكور مورد نظر انتخاب نشده است.
فيلم تلويزيوني "تاو" به سفارش معاونت فرهنگي هنري سازمان عقيدتي سياسي ارتش تهيه خواهد شد.
فيلم تلويزيوني "تاو" به نويسندگي و كارگرداني مسعود تكاور با بازي فرامرز قريبيان تا يك ماه ديگر كليد ميخورد.
كارگردان "تاو" در گفتگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت: "ما اكنون در تدارك مراحل نهايي اين فيلم هستيم و با گذر از بيشتر بخشهاي مرحله پيشتوليد در حال آماده شدن براي آغاز مرحله تصويربرداري هستيم كه بر اساس برنامهريزي انجام شده، طي يك ماه آينده اين فيلم را جلوي دوربين خواهم برد. چون داستان در فصل زمستان اتفاق ميافتد و بايد از شرايطي همانند وجود برف روي زمين و ساير ويژگيهاي زمستاني برخوردار باشد."
نظر شما