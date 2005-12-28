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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۰۷

در پي در خواست كره شمالي ؛

آمريكا سفير خود در كره جنوبي را تغيير نخواهد داد

وزارت امور خارجه آمريكا با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه با وجود درخواست كره شمالي ، برنامه اي براي تغيير سفير خود در كره جنوبي ندارد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ايتارتاس ،آدام ارلي سخنگوي وزارت امور خارجه روز گذشته الكساندر ورشبو را نماينده ارزشمند دولت آمريكا خواند كه به انجام وظايف خود در سئول ادامه خواهد داد .  

كره شمالي از سئول خواست سفير آمريكا در اين كشور را به خاطر اظهارات توهين آميز اخراج كند .

7 دسامبر الكساندرورشبو سفير آمريكا در كره جنوبي، كره شمالي را يك رژيم جنايتكار خواند كه در گسترش فناوري موشكي ، قاچاق مواد مخدر و جعل ارزهاي خارجي دست دارد . 

يك مقام كميته "اتحاد صلح آميزسرزمين كره شمالي" نيز اظهارات سفير آمريكا را به منزله اعلام جنگ عليه پيونگ يانگ قلمداد كرد .

کد مطلب 271288

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