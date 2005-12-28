روساي اتحاديه اروپا نقش مهمي در اجراي قانون اساسي واحد دارند

به گزارش خبرگزاري مهر ، " المار بروك " در گفتگو با روزنامه آلماني هندلز بلات همچنين خاطر نشان كرد : اتريش به عنوان رئيس جديد اتحاديه اروپا مي تواند راهكار مناسبي براي جدي شدن روند تصويب قانون اساسي واحد در ميان ساير كشورهاي اروپايي پيدا كند .

وي با اشاره به رياست دوره اي آلمان در نيمه اول سال 2007 ميلادي در اتحاديه اروپا اظهار داشت : دو كشور فرانسه و هلند كه به قانون اساسي واحد راي منفي داده اند، در سال 2007 شاهد برگزاري دو انتخابات مهم هستند؛ فرانسه انتخابات رياست جمهوري و هلند انتخابات پارلماني را برگزار مي كنند .

وي افزود : آلمان بايد پيش از برگزاري اين دو انتخابات در فرانسه و هلند به واسطه انجام مذاكره و گفتگو مشكل موجود را بر طرف كند ، زيرا پيش از اين سال 2007 سال اجراي قانون اساسي واحد اعلام شده است .

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان اروپا با اشاره به اظهارات اخير " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان مبني بر نجات قانون اساسي واحد تصريح كرد : آلمان به عنوان يكي از كشورهاي مهم اروپايي كه همواره از آن موتور اتحاديه اروپا نيز ياد مي شود مي تواند بر دولتها و ملتهاي اروپايي تاثير گذار بوده و مسير اجراي قانون اساسي واحد را فراهم كند .

" بروك " همچنين گفت : 14 كشور تصويب كننده قانون اساسي واحد پس از آغاز دوره رياست اتريش در وين گرد هم خواهند آمد و چالشهاي پيش روي اين قانون اساسي را مورد بررسي قرار مي دهند .

گفتني است قانون اساسي واحد اروپايي در تاريخ 18 ژوئن 2004 ( 29 خرداد گذشته ) به تصويب 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي رسيده بود و در 12 ژانويه 2005 ( 23 دي83 ) به تصويب نمايندگان پارلمان اروپا رسيد .

قانون اساسي واحد اروپايي با كسب 500 راي مثبت ، 137 راي منفي و 40 راي ممتنع از پارلمان اروپا راي مثبت گرفت.

تاكنون از ميان 25 عضو اتحاديه اروپا 13 كشور موافقت خود را با اجراي قانون اساسي واحد اروپا اعلام كرده اند .