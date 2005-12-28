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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۵۵

هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر كشتي فرنگي ؛

سوريان و رنگرز سرشاخ مي شوند

سوريان و رنگرز سرشاخ مي شوند

هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر كشتي فرنگي "جام رحيم علي آبادي" فردا با انجام دو ديدار در شهرهاي اصفهان و اهواز پيگيري مي شود و به احتمال فراوان حسن رنگرز و حميد سوريان كه هر دو قهرماني جهان را در كارنامه دارند به رقابت با يكديگر مي پردازند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" برنامه اين دو رقابت به اين شرح است:
هيات كشتي اصفهان - پالايش و پخش كرمانشاه
داوران: بهروز نجفقلي دوست (آذربايجان شرقي) - محمد تقي حاج ميري (گيلان) - رضا مستجري (كرج) - احمد دامغاني نژاد (تهران)
نماينده سازمان ليگ كشتي : مهدي خالدي (تهران) 
 
هتل چمران شيراز - نفت اهواز
داوران : قدرت اله نهاونديان(مازندران) - اصغر رامبد (تهران) - محمد ربيع پور (مازندران) - ميرزا آقا احمدي (تهران)
نماينده سازمان ليگ : محمد ابراهيم امامي

شايان ذكر است مربي تيم هيات كشتي اصفهان از آمادگي حميد سوريان براي حضور در اين ديدار خبر داده در آن سو هم حسن رنگرز كه با كشتي هايش نشان داده به روزهاي اوج خود نزديك شده پرچمدار وزن 55 كيلو گرم كرمانشاهي هاست . البته رنگرز اعلام كرده كه آسيب ديدگي اش اجازه حضور در اين ميدان را به وي نخواهد داد !
و حالا بايد ديد آيا رضا سيم خواه كه قهرماني تيمش تقريبا مسجل شده براي اين وزن و اين كشتي چه برنامه اي دارد و آيا رنگرز مقابل سوريان كشتي خواهد گرفت ؟


کد مطلب 271290

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