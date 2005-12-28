يارانه هاي حوزه نشر با سياست عدالت محوري دولت همخواني ندارد

نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : به نظر ما قانون معافيت فعاليتهاي فرهنگي نقايص زيادي دارد و كميسيون فرهنگي آماده است اين قانون را با توجه به نظر ناشران و كارشناسان نشر اصلاح كند .

نماينده مردم تفت در مجلس شوراي اسلامي از ناشران خواست كه طرح هاي اصلاحي خود را براي تغيير و بهبود قانون معافيت فعاليت هاي فرهنگي از پرداخت ماليات به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تحويل دهند وبا اعلام اين كه كميسيون فرهنگي مجلس آماده است تا اين نظرات را مورد بررسي قرار دهد افزود : ما به ناشران اعلام مي كنيم كه كميسون فرهنگي آمادگي دارد هر گونه پيشنهادي در رابطه به مجلس اعلام كنند و ما اين پيشنهاد را در قالب طرح يا لايحه به صحن علني ببريم .

وي تصريح كرد : در حوزه نشر نقص قانون زياد است و با بحث هايي كه اخيرا به پا شد و مسائلي كه به تازگي كشف شده است مشخص شد كه در اين حوزه به مردم ظلم مي شود و ما در صدد رفع اين ظلم هستيم و اعتقاد داريم كه يكي از گروه هايي كه نياز به حمايت دارد حوزه نشر است .

وي با اشاره به برخي از افراد در وزارت ارشاد كه از كاغذ سوء استفاده مي كردند افزود : در دوره هاي قبل اتفاقاتي در وزارت ارشاد افتاده كه در تحقيق و تفحص مجلس از اين وزارتخانه مشخص شد ، اين مساله بيشتر مربوط به سوء استفاده از يارانه هاي كاغذ و توزيع كاغذ صورت گرفته است كه در مجلس در حال بررسي است .

يحيي زاده با ابراز تاسف از وجود برخي از مفاسد در دوره گذشته افزود : در تحقيق و تفحص از مجلس شوراي اسلامي مشخص شد كه برخي از مسولين اين بخش از يارانه هاي دولتي كاغذ سوء استفاده كرده اند و مفاسد زيادي در زمينه توزيع كاغذ ميان مصرف كنندگان وجود داشته است .

وي تصريح كرد : همن موضوعات مجلس و خصوصا كميسيون فرهنگي را وامي دارد كه در بررسي بودجه سال 1385 دقت نظر بيشتري درزمينه يارانه هاي كاغذ داشته باشد و احتمالا طرح هايي را براي عادلانه كردن اي يارانه ها ارائه كند .