حساب " ناشران سودجو " در معافيت مالياتي بايد از ديگران جدا شود





مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : نمايندگان مردم در مجلس به دنبال بررسي اين موضوع هستند كه با بررسي موضوع معافيت هاي مالياتي فعاليت هاي فرهنگي و به خصوص نشر ، اين موضوع را كه اين معافيت هاي تاثيري در گسترش و رونق كتابخواني داشته را مورد بررسي قرار دهد .

وي تصريح كرد : افرادي كه فقط به دنبال سودجويي هستند و از طريق ورود به فعاليت هاي انتشارتي مي خواهند با استفاده از معافيت هاي مالياتي اين حوزه فقط سودهاي كلان ببرند طبعا مقاصد فرهنگي ندارند و نمي توان فعاليت هاي آنها را فعاليت فرهنگي اطلاق كرد .

حسيني با اشاره به اين كه مي توان براي معافيت فعاليت هاي فرهنگي از پرداخت ماليات سقفي را مشخص كرد ، گفت : البته كه فعاليت هاي فرهنگي كه براي مردم و به نفع مردم باشد بايد مورد حمايت قرار گيرد اما فعاليت هايي كه از جنبه نفع عمومي خارج مي شود و فقط يك نفر سود مي برد بايد از اين قانون مستثا شود و حق دولت بايد پرداخت شود .

وي با اشاره به فعاليت هاي منفعت طلبانه برخي از افراد تحت عنوان نشر و توليد كتاب به مهر، افزود : در كنار ناشراني كه به فعاليت هاي فرهنگي مشغول هستند برخي نيز وجود دارند كه از فرصت پيش آمده سوء استفاده مي كنند و سرگرم توليد و انتشار كتابهاي مضر هستند كه نبايد در بررسي فعاليت هاي ناشران ، اين گروه را هم در كنار ديگر ناشران قرار داد ، مسلما آنها بايد ماليات خود را پرداخت كنند .