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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۰۳

اشياء باستاني و تاريخي استان خراسان رضوي شناسنامه دار مي شوند

اشياء باستاني و تاريخي استان خراسان رضوي شناسنامه دار مي شوند

معاون حفظ و احيا آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي گفت: با توجه به كثرت اشياء تاريخي موجود در مخازن و موزه هاي شهرستانهاي خراسان رضوي و با هدف ساماندهي آنها ، براي اشياء تاريخي شناسنامه صادر مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهندس سياوش صابري افزود: با تهيه اين شناسنامه و درج مشخصات در فرمهاي خاص مي توان برنامه ريزي دقيق و جامعي براي مرمت اشياء تاريخي و ارزشمند با نظر گرفتن اولويت مرمتي انجام داد.

وي ياد آور شد: طرح مذكور از مهر ماه سال جاري آغاز گرديده و در وهله نخست تعداد 110 قطعه شي تاريخي مربوط به شهرستان قوچان مورد بررسي قرار گرفت و براي آنها شناسنامه صادر گرديد و در روزهاي اخير نيز مجموعه اي از اشياء تاريخي و فرهنگي شهرستان تربت حيدريه در دست بررسي است.

صابري درپايان تصريح كرد: تاكنون 105 اثر بررسي و براي مرمت الويت بندي گرديده و شهرستانهاي ديگر خراسان رضوي از جمله برنامه هاي آتي آزمايشگاه حفاظت و مرمت سازمان هستند.

کد مطلب 271296

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