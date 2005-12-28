اشياء باستاني و تاريخي استان خراسان رضوي شناسنامه دار مي شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهندس سياوش صابري افزود: با تهيه اين شناسنامه و درج مشخصات در فرمهاي خاص مي توان برنامه ريزي دقيق و جامعي براي مرمت اشياء تاريخي و ارزشمند با نظر گرفتن اولويت مرمتي انجام داد.

وي ياد آور شد: طرح مذكور از مهر ماه سال جاري آغاز گرديده و در وهله نخست تعداد 110 قطعه شي تاريخي مربوط به شهرستان قوچان مورد بررسي قرار گرفت و براي آنها شناسنامه صادر گرديد و در روزهاي اخير نيز مجموعه اي از اشياء تاريخي و فرهنگي شهرستان تربت حيدريه در دست بررسي است.

صابري درپايان تصريح كرد: تاكنون 105 اثر بررسي و براي مرمت الويت بندي گرديده و شهرستانهاي ديگر خراسان رضوي از جمله برنامه هاي آتي آزمايشگاه حفاظت و مرمت سازمان هستند.