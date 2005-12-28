كشته شدن دومين مظنون مرتبط با شبكه القاعده

به گزارش خبرگزاري مهر، اين منبع امنيتي به فرانس پرس گفت كه عبدالرحمن المتعب عضو مظنون به ارتباط با شبكه القاعده در عمليات تعقيب و پيگرد نيروهاي امنيتي كه از روز گذشته آغاز شد، كشته شد.



در درگيري هاي روز گذشته نيروهاي امنيتي با افراد مظنون تحت پيگرد، يك عضو ديگر القاعده و 5 نيروي امنيتي كشته شدند.



اين منبع اعلام كرد كه عبدالرحمن المتعب از جمله افراد ليست مظنونان تحت پيگرد (فرد شماره 4 ليست 36 نفره) است كه صبح امروز در منطقه الصحراء در عربستان كشته شد.



در درگيري هاي روز گذشته در منطقه القصيم در شمال رياض، فردي به نام محمد السويلمي فرد شماره 7 در ليست 36 نفره افراد تحت پيگرد كشته شد، اين ليست در ژوئن گذشته اعلام شد.



وزير امور خارجه عربستان در اجلاس سالانه سران در سازمان ملل متحد خواستار مقابله قاطعانه جهانيان با تروريسم شده بود.

سعود الفيصل در اين اجلاس ، به كنفرانس بين المللي مبارزه با تروريسم كه كشورش در فوريه(بهمن ماه 83) ميزباني آن را برعهده داشت و 45 كشور در سطح كارشناسان و متخصصان در آن شركت داشتند، اشاره كرد.

رياض تاكنون چند ليست از افراد مظون تحت پيگرد وابسته القاعده را منتشر كرده است كه بسياري از آنها در عمليات نيروهاي امنيتي كشته و يا بازداشت شدند و تلاش هاي گسترده نيروهاي امنيتي براي دستگيري ديگر مظنونين ادامه دامه دارد.

طبق آمارهايي كه از سوي دولت عربستان ارائه شده است تاكنون حداقل 90 غيرنظامي ، 47 پليس امنيتي و 121 نظامي در در درگيري هاي اين كشور كشته شدند.