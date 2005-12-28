بنياد شريف ايجاد مي شود // پژوهشكده مهندسي پزشكي در شريف راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "سعيد سهراب پور" در مراسم گشايش گردهمايي بزرگ فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف با گراميداشت ياد دكتر محمدعلي مجتهدي، موسس دانشگاه، گفت: دانشگاه صنعتي شريف مايه افتخار كليه مسئولين كشور و مردم است، زيرا بهترين جوانان و نخبگان را پرورش و رشد مي‌دهد و آرزوي هر جوان ايراني است كه در اين دانشگاه تحصيل كند.

وي از ايجاد رشته‌ هاي جديد در اين دانشگاه خبر داد و گفت: رشته دكتراي مديريت اقتصاد، ايجاد دانشكده‌ هاي نفت با كمك وزارت نفت، انرژي و بيوتكنولوژي از ديگر اولويت ها و برنامه‌هاي دانشگاه است كه در اين راستا مي‌توان به ايجاد پژوهشكده‌ هاي جديد مخابرات، نانوتكنولوژي، مطالعات اقتصادي و مطالعات براي ايجاد پژوهشكده‌ هاي محيط زيست و مهندسي پزشكي اشاره كرد.

"سهراب پور" با اشاره به مراكز كارآفريني و رشد اين دانشگاه از راه اندازي تكنولوژي پارك پرديس توسط بخش پژوهشي رياست جمهوري و با همكاري دانشگاه صنعتي شريف از سال آينده خبر داد.

رئيس دانشگاه صنعتي شريف در خصوص طرح‌ هاي توسعه فيزيكي دانشگاه گفت: بخش هايي از زمين هاي غربي و شمالي دانشگاه براي توسعه بيشتر خريداري شده است و ايجاد دو استخر سرپوشيده، خوابگاه‌هاي جديد و خريداري زميني 44 هكتاري در دهكده المپيك از ديگر برنامه ‌هاي توسعه ‌اي است.

به گفته وي پرداخت 90 ميليون دلار كمك مالي براي توسعه دانشگاه در دولت قبلي تصويب شده است و دفاع از اين طرح براي تصويب نهايي جزو برنامه‌هاي دانشگاه قرار دارد.

"سهراب پور" به دوره‌هاي بين‌المللي دانشگاه شريف در شعبه كيش اشاره و تأكيد كرد: اين شعبه 150 دانشجو در سه رشته مهندسي عمران، IT و مكاترونيك دارد و كلاس هاي زبان انگليسي با پرداخت شهريه تشكيل مي‌شود كه اين دوره‌ها تنها توسط دانشگاه شريف و با ارايه مدرك همين دانشگاه برگزار مي‌شود.

وي پذيرش دانشجوي خارجي را جزو برنامه ‌هاي دانشگاه برشمرد و ياد آور شد: لازم است فارغ التحصيلان دانشگاه كه در خارج از كشور فعاليت مي‌كنند، نسبت به تسهيل اين امر و جذب دانشجوي آزاد خارجي كمك كنند زيرا با بودجه دولت به تنهايي نمي‌توان دانشگاه را اداره كرد. در ابتداي تاسيس شعبه كيش نيز 15 دانشجوي ايراني خارج از كشور در اين دانشگاه پذيرش شدند.

رئيس دانشگاه صنعتي شريف اضافه كرد: بايد راهكارهايي براي درآمدزايي دانشگاه انديشيده شود كه البته در اين خصوص انجمن ‌هاي فارغ التحصيلان داخل و خارج كشور، انجمن اوليا و دوستداران شريف، ايجاد شوراي عالي مشورتي در دانشكده مديريت و اقتصاد و حمايت هاي اين شورا براي توسعه دانشگاه فعاليت هايي را انجام مي دهند.

وي اظهار داشت: اقداماتي در راستاي برقراري ارتباط با فارغ التحصيلان و دانشمندان ايراني در كشورهاي مختلف جهان انجام شده است .

"سهراب پور" در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف در مهمترين ارگان هاي صنعتي و مديريتي كشور، گفت: از فارغ التحصيلان دانشگاه در كابينه فعلي مي‌توان به وزراي نيرو، راه و ترابري، معاون وزير نيرو، مدير عامل شركت‌ هاي نفت، ايران خودرو، سايپا و در بخش ‌هاي خصوصي به شركت‌هاي عظيم پيمانكاري از جمله نام آوران ‌اشاره كرد.

وي وضعيت دانشجويان فعلي اين دانشگاه را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: نفرات اول كنكور و مدال آوران المپيادها، اغلب اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب مي‌كنند، ‌به گونه‌اي كه در سال جاري از 35 المپيادي، چهار نفر به رشته‌هاي پزشكي و 31 نفر باقيمانده دانشگاه شريف را براي ادامه تحصيل انتخاب كرده اند.

رئيس دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به موفقيت هاي دانشجويان اين دانشگاه، خاطرنشان كرد: كسب مقام اول مسابقات رياضي كشور در 18 سال متوالي، كسب مقام اول در رشته‌ هاي عمران، برق، كامپيوتر، فيزيك، شيمي، رياضي و اقتصاد در المپياد دانشجويي كشور از جمله اين موفقيت ها است.

به گفته وي اعضاي هيات علمي اين دانشگاه چندين جايزه از مسابقات خوارزمي كسب كرده‌اند و سه نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه عضو فرهنگستان علوم جهان هستند و بيشترين عضو فرهنگستان علوم كشور نيز به اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف اختصاص دارد.

"سهراب پور" اظهار داشت: چاپ يك هزار و 700 مقاله در كنفرانس ها و مجلات علمي بين‌المللي توسط اساتيد دانشگاه با رشد 50 درصدي نسبت به سال گذشته و كسب 140 ميليارد ريال بودجه از طريق انعقاد قرارداد با صنعت از ديگر دستاوردهاي اين دانشگاه در سال گذشته است.

گردهمايي فارغ التصيلان دانشگاه صنعتي شريف توسط شركت همايش سازان امروز از تاريخ 6 تا 9 دي ماه در جزيره كيش برگزار مي شود.