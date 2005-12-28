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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۱۷

پوستر مراسم سي و هشتمين سالگرد جهان پهلوان تختي طراحي شد

پوستر مراسم سي و هشتمين سالگرد جهان پهلوان تختي طراحي شد

به همت ستاد گراميداشت سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختي پوستر ويژه اين مراسم طراحي شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" هفدهم دي ماه سالگرد درگذشت اسطوره نامداركشتي ايران و جهان غلامرضا تختي است و ستاد برگزاري مراسم سالگرد اين پهلوان نامي درتدارك هر چه بهتر برگزارشدن اين مراسم است.
درهمين ارتباط روابط عمومي اين ستاد، اقدام به چاپ وتوزيع پوسترهاي اين مراسم نمود كه درآن تصوير زيبايي ازجهان پهلوان تختي چاپ شده است و درذيل پوسترنيز ازكليه علاقمندان و دوستداران جهان پهلوان تختي دعوت شده تا صبح روز شنبه 17 دي ماه از ساعت 9 الي 15 برسرمزارآن اسطوره رادمردي و پهلواني درابن بابويه حضوريابند.

کد مطلب 271300

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