آيت الله هاشمي رفسنجاني : بايد براي توليد و استفاده مطلوب نان راهكار انديشيده شود

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي رفسنجاني بهبود كيفيت نان را موضوعي مهم براي مردم عنوان و تصريح كرد: حمايت دولت از دست اندركاران توليد نان و رفع مشكلات آنان در اصلاح كيفيت نان بسيار موثر است.

ايشان افزود: توليد نان با كيفيت مطلوب مي تواند از اسراف نعمت گندم كه با زحمات بسيار و يارانه گزاف توسط دولت تهيه مي شود، جلوگيري كند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام كارشناسي جامع موضوع نان توسط نهادهاي مسئول را به عنوان يك نياز مطرح كرد و گفت: به موضوع نان تحت عنوان يك موضوع استراتژيك در سياست هاي كلان نيز مي توان پرداخت و در برنامه ريزي ها به آن توجه كرد.

درابتداي اين ديدار آقاي احمدي رييس انجمن صنفي نانوايان تهران به بيان مشكلات اين صنف پرداخت و با تاكيد بر حمايت از توليد نانهاي سنتي در مقابل صنعتي خواستار توجه و حمايت دولت و نهادهاي مسئول از اعضاي اين صنف شد.

در اين ديدار كه تعدادي از اعضاي انجمن صنفي نانوايان خراسان نيز حضور داشتند ، آقاي رضوي رييس اتحاديه نانوايان استان خراسان گزارشي از وضعيت اين قشر زحمتكش را به اطلاع رساند.