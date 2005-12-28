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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۰۳

در ديدار اعضاي انجمن صنفي نانوايان تهران

آيت الله هاشمي رفسنجاني : بايد براي توليد و استفاده مطلوب نان راهكار انديشيده شود

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضاي انجمن صنفي نانوايان تهران ، نان را اصلي ترين نياز غذايي جامعه ايران خواند و گفت: سامان دادن به وضعيت نان در كشور از نيازهايي است كه مردم ، دولت و توليد كنندگان اين محصول به دنبال آن هستند.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي رفسنجاني بهبود كيفيت نان را موضوعي مهم براي مردم عنوان و تصريح كرد: حمايت دولت از دست اندركاران توليد نان و رفع مشكلات آنان در اصلاح كيفيت نان بسيار موثر است.

ايشان افزود: توليد نان با كيفيت مطلوب مي تواند از اسراف نعمت گندم كه با زحمات بسيار و يارانه گزاف توسط دولت تهيه مي شود، جلوگيري كند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام كارشناسي جامع موضوع نان توسط نهادهاي مسئول را به عنوان يك نياز مطرح كرد و گفت: به موضوع نان تحت عنوان يك موضوع استراتژيك در سياست هاي كلان نيز مي توان پرداخت و در برنامه ريزي ها به آن توجه كرد.

درابتداي اين ديدار آقاي احمدي رييس انجمن صنفي نانوايان تهران به بيان مشكلات اين صنف پرداخت و با تاكيد بر حمايت از توليد نانهاي سنتي در مقابل صنعتي خواستار توجه و حمايت دولت و نهادهاي مسئول از اعضاي اين صنف شد.

در اين ديدار كه تعدادي از اعضاي انجمن صنفي نانوايان خراسان نيز حضور داشتند ، آقاي رضوي رييس اتحاديه نانوايان استان خراسان گزارشي از وضعيت اين قشر زحمتكش را به اطلاع رساند.

کد مطلب 271301

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