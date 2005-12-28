نمايندگان نگران نباشند آب تهران آلوده نيست

به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر" ستار محمودي دريك نشست خبري، اظهارداشت: آب شرب توزيع شده درشهرتهران از لحاظ كيفيت درحد استانداردهاي لازم بوده وبا توجه به ساختار جغرافيايي اين شهر وجود برخي املاح درآب طبيعي است.

وي خاطرنشان كرد: احتمال آلودگي آب بيشتر درمورد آبهاي زيرزميني مطرح است وامكان آلودگي آبهاي سطحي كمتر وجود دارد.

محمودي افزود: با توجه به افزايش بارندگي طي دوسال اخير سهم آبهاي سطحي نسبت به آبهاي زيرزميني درتامين آب شرب تهران افزايش يافته است.



وي اضافه كرد:استان تهران با 49 شهر و11 ميليون نفر جمعيت به يك ميليارد و 350 ميليون مترمكعب آب نياز دارد و اين در حالي است كه سالانه حدود 230 هزارنفربه جمعيت شهرهاي اين استان افزوده مي‌ شود.

وي با بيان اينكه تامين اين ميزان نيازسالانه به آب بايد به مقدار 60 درصد از منابع آب جديد و بقيه به روش مديريت مصرف انجام شود،اظهارداشت: براساس برآوردهاي انجام شده تا سال 1400 استان تهران به دو ميليارد مترمكعب آب وشهر تهران به يك ميليارد و 300 ميليون مترمكعب آب نياز باشد.

محمودي با اشاره به كاهش نزولات جوي در سال آبي جاري ،تاكيد كرد: ميزان بارندگي درسه ماه سوم سال حدود 14 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته كمتر شده وميزان آب پشت سدها نيز9 درصد كاهش يافته است.

وي افزود: با توجه به افزايش دما نسبت به سال گذشته ،براي تامين آب درفصل گرما بايد توجه وِيژه اي به منابع آبي استان شود وبرنامه ريزي هاي لازم صورت بگيرد.

محمودي ادامه داد: واگذاري 350 هزار اشتراك براي 240 هزار نفر جمعيت، توسعه 340 كيلومتر شبكه، بازسازي حدود 400 كيلومتر شبكه، احداث 180 هزار مترمكعب مخزن و حفر حدود 90 حلقه چاه برنامه هاي عمراني اين شركت درسال جديد را تشكيل مي دهد.

به گفته وي پروژه‌هاي فاضلاب درهفت شهر تهران، كرج، اوشان، فشم، ميگون، لواسان و كهريزك با قابليت پوشش هشت ميليون و 300 هزار نفر دردست احداث است كه با اجراي آن 70 درصد از جمعيت استان تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرد.

وي در مورد 42 شهر باقي مانده گفت: عمليات مطالعات فاز اول و دوم 17 شهر به پايان رسيده و منتظر تامين اعتبار موردنياز هستيم و در بقيه شهرها نيز مطالعات فاز اول به اتمام رسيده است.

وي با اشاره به اجراي طرح مقاوم كردن تاسيسات آب وفاضلاب استان دربرابر زلزله با همكاري كارشناسان ژاپني،افزود: فاز اول طرح تله‌مترينگ (مديريت متمركز) شهرتهران نيز ظرف شش ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

محمودي با بيان اينكه تخصيص اعتبارات اين شركت در سال جاري بهبود يافته است ،خاطرنشان كرد: سالانه به 600 ميليارد تومان براي گسترش و احداث طرح‌هاي آب و فاضلاب استان اعتبارلازم است ودرسال جاري تا كنون 200 ميليارد تومان از 400 ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي ان بخش تخصيص يافته است.

درجلسه علني گذشته مجلس چند تن ازنمايندگان نسبت به افزايش آلودگي آب تهران ابراز نگراني كردند و بررسي اين موضوع در دستور كار كميسيون بهداشت مجلس قرار گرفت.



