دولت آمريكا مسئوليت خود را در شكنجه زندانيان در عراق انكار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اظهار داشت: هم اكنون در حالي كه دولت مركزي عراق با كمك آمريكا تلاش مي كند اداره زندان ها را كاملا به وزارت كشور محول كند، اما زندانبان ها هر يك روش هاي ويژه خود را در زندان ها پياده مي كنند.

آدم ارلي با تاكيد بر اينكه موضوع شكنجه در زندان هاي عراق نه تنها حل نشده بلكه تاحدودي گسترش نيز يافته است، گفت: ما و دولت عراق بسيار نگران هستيم كه زندانبان ها در عراق روش هاي خود را در زندان هايي پياده مي كنند كه اين زندانها به هر حال اسما تحت كنترل دولت بغداد قرار دارد.

ارلي افزود: دولت آمريكا به نوبه خود تمام تلاش هاي لازم را به عمل مي آورد تا اطمينان حاصل كند كه به حقوق عراقي ها احترام گذاشته مي شود.

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا كه شكنجه هاي گسترده در زندان آمريكايي ابوغريب در عراق را از ياد برده است،همچنين گفت: ما هم اكنون در حال ارائه پيشنهادهايي به دولت عراق هستيم تا وضعيت در زندان هاي مذكور بهبود پيدا كند.