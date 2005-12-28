توليد نفت ايران 10 سال ديگر به 4.3 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از مركز اطلاعات انرژي آمريكا، با توجه به كاهش تدريجي ظرفيت توليد چاه هاي بالغ و پير ايران پيش بيني مي شود ظرفيت توليد نفت ايران طي 10 سال آينده فقط 300 هزار بشكه در روز افزايش يابد.

بر اساس اين گزارش، در حاليكه هم اكنون ظرفيت توليد نفت ايران در سطح 4 ميليون بشكه در روز قرار دارد پيش بيني نمي شود ايران بتواند به هدف خود در افزايش سطح توليد به 5 ميليون بشكه در روز تا سال 2010 برسد.

مركز اطلاعات انرژي آمريكا علت افزايش نه چندان قابل اتكاي ظرفيت توليد نفت ايران طي 10 سال آينده را تداوم كاهش توان توليد چاه هاي فعلي ايران مي داند، به طوريكه تخمين زده مي شود چاه هاي فعلي توليد نفت ايران سالانه با 7 درصد كاهش توان توليد مواجه هستند.

بر پايه اين گزارش، ظرفيت هاي جديد توليد نفت ايران طي سالهاي آينده كمي بيش از كاهش توان توليد چاه هاي فعلي خواهد بود، بنابراين پيش بيني افزايش 300 هزار بشكه اي ظرفيت توليد نفت ايران تا سال 2015 نامعقول به نظر نمي رسد.

اين گزارش حاكي است، در حاليكه ظرفيت توليد نفت ايران طي 10 سال آينده فقط 300 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت، اما بنابر پيش بيني مركز اطلاعات انرژي آمريكا ظرفيت توليد نفت رقباي ايران در اوپك بسيار فراتر از انتظار خواهد بود.

بر اين اساس، پيش بيني مي شود ظرفيت توليد نفت عراق طي 10 سال آينده 1.2 ميليون بشكه، كويت 1.5 ميليون بشكه، قطر 100 هزار بشكه، عربستان 5 ميليون بشكه، امارات 700 هزار بشكه، الجزاير 500 هزار بشكه، و ونزوئلا 600 هزار بشكه در روز افزايش يابد.

