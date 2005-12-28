پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتي خواجه نصير تقدير شدند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در اين مراسم دكتر "عليرضا مقدم فر" عضو هيات علمي دانشكده علوم، دكتر "سيد مقتدا هاشمي پرست" عضو هيات علمي دانشكده علوم، دكتر "مهرداد آقايي خفري" عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك و دكتر "اميررضا شاهاني" عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك، دكتر "سعيد صبوري قمي" عضو هيات علمي دانشكده مهندسي عمران و دكتر "علي اصغر آل شيخ" عضو هيات علمي دانشكده مهندسي نقشه برداري به ترتيب به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي معرفي و با اهدا لوح تقدير و جوايزي تقدير شدند.

اين انتخاب با معيارهاي تعداد مقالات چاپ شده در مجلات، تعداد مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي و خارجي، ترجمه و تاليف كتاب، تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري و تعداد قراردادهاي صنعتي با واحدهاي مختلف صنعتي در خارج از دانشگاه صورت گرفته است.