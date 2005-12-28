به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "قهرمان پور" در گردهمايي بزرگ فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف در جزيره كيش با اشاره به سابقه برگزاري جشنواره كارآ‏فريني فارغ التحصيلان در سال هاي 82 و 83 افزود: ‌در اين جشنواره‌، شركت‌ هايي كه مديران آن فارغ التحصيلان دانشگاه شريف هستند شركت خواهند كرد و هدف از آن توسعه فرهنگ كارآ‏فريني‏ و معرفي توانمندي ها‏ي آنان است.

وي اظهار داشت : تقويت روابط اقتصادي، ارايه نمونه كار فارغ‌التحصيلان به دانشجويان، جذب نيرو از ميان دانشجويان و تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت از ديگر اهداف اين همايش است.

دبير كميته اجتماعي انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف قدرداني از اساتيد پيشكسوت و تجديد ديدار دوستان را مهمترين هدف برگزاري اين گردهمايي دانست و اضافه كرد: در طول اين همايش فارغ‌التحصيلان به ارايه مقالات خود كه در توسعه كشور نقش اساسي دارد، مي‌پردازند.

وي همچنين از روند برگزاري اين گردهمايي گزارشي ارائه كرد.

گردهمايي فارغ التصيلان دانشگاه صنعتي شريف توسط شركت همايش سازان امروز از تاريخ 6 تا 9 دي ماه در جزيره كيش برگزار مي شود.