فهرست كادر برگزاري رقابت هاي انتخابي كشتي آزاد جام تختي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" رقابت هاي انتخابي تيم ملي كشتي كشورمان جهت حضور در مسابقات بين المللي كشتي آزاد جام جهان پهلوان غلامرضا تختي گراميداشت دهه مبارك فجر طي روزهاي 29 و 30 دي ماه در سالن شهداي هفت تير تهران برگزار مي شود و بر اين اساس كميته داوران اسامي داوران قضاوت كننده در اين مسابقات را معرفي كرده است. اسامي داوران به اين شرح است:

1- محمد ابراهيم امامي ، تهران ، سرپرست فني

2- محمود كوده دره اي ، كرمانشاه ، داور

3- عزيز اله اطاعتي، تهران ، داور

4- بهمن طالبي ، تهران ، داور

5- ماشااله افشاران ، خراسان رضوي ، داور

6- عباس بابازاده ، مازندران ، داور

7- قدرت اله نهاونديان، مازندران ، داور

8- غلامحسين عسگري ، تهران ، داور

9- محمد رضا عبدالرحيمي ، مازندران ، داور

10- رمضانعلي رمضان نژاد ، تهران ، داور

11- فرهاد جعفري ، كردستان ، داور

12- ميربابا هاشمي ، آذربايجان شرقي ، داور

13- ايرج منصوري ، تهران ، داور

14- سهراب دهقان ، تهران ، داور

15- رضا مستاجري، تهران ، داور

16- سيد علي گرمرودي ، اردبيل ، داور

17- حسن شريف ، تهران ، سرپرست دبيرخانه

18- حسين علي آبادي ، تهران ، جدول نويس

19- ابراهيم فكري ، تهران، جدول نويس

20- عليرضا وحيديان پور، تهران ، جدول نويس

21- اشكان محمد بيگي ، تهران ، وقت نگهدار

22- مسعود رستمي ، تهران ، وقت نگهدار

23- قدرت اله دادكندي، تهران ، وقت نگهدار

24- محمد اسدي ، تهران ، تداركات

25- مهدي رضواني ، تهران ، گوينده