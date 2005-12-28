حضور قدرتمند و پر رنگ اعتماد ملي در انتخابات آينده / در "صبا" ساز و رقص نخواهيم داشت

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، كروبي كه در حاشيه افتتاح دفتر حزب متبوعش در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، در پاسخ به سوال خبرنگاري كه "تاسيس اين حزب" را "خيز برداشتن براي پيروزي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري" ارزيابي كرد، گفت: البته قبل از انتخابات رياست‌ جمهوري آينده، 3 انتخابات ديگر برگزار خواهد شد.

دبير كل حزب اعتماد ملي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر، با تاكيد بر اين كه گروه ها و احزاب بسياري در پيام تبريك خود به وي، از تاسيس حزب متبوعش ابراز خشنودي كردند، از "جبهه مشاركت، مجاهدين انقلاب، نهضت آزادي، حزب همبستگي و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم" به عنوان اين گروه ها، نام برد.

عمده سوالات خبرنگاران از كروبي درباره "فعاليت هاي شبكه تلويزيوني صبا" بود كه وي پاسخ داد: اسلام و نظام جمهوري اسلامي و منافع ملي، خطوط قرمز ما هستند و اگر طبق قانون از فعاليت‌ هاي شبكه صبا ممانعت شود، مي ‌پذيريم.

وي در عين حال متذكر شد: در هيچ جاي قانون آن چه كه آقايان (درباره ممنوعيت شبكه صبا) مطرح مي ‌كنند، نيامده است.

خبرنگاري از كروبي پرسيد "براي فعاليت شبكه ماهواره ‌اي تا كجا پيش خواهيد رفت" و دبير كل حزب اعتماد ملي گفت: تا حد قانون پيش خواهيم رفت؛ چرا كه ما نمي ‌خواهيم كار خلاف و غير قانوني انجام داده و تلويزيون ساز و رقص راه بيندازيم.

كروبي در خاتمه درباره برنامه ‌هاي هنري و فرهنگي شبكه مذكور اظهار داشت: قطعا فعاليت ‌هاي هنري و موسيقي اين شبكه در حد همين برنامه ‌هاي جمهوري اسلامي خواهد بود.