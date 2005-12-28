5 هزار واحد مسكوني روستايي در استان گلستان مقاوم سازي مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دكتر علي محمد شاعري در اولين جلسه ستاد هماهنگي و ايجاد تعامل مسئولان اين استان ، افزود: بر اساس گزارش بنياد مسكن استان ، ميزان مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي استان در سال جاري تا بيش از هشت هزار واحد قابل افزايش است.

به گفته وي ميزان تسهيلات اين طرح براي هر واحد مسكوني 50 ميليون ريال با نرخ سود پنج درصد است كه طي سه مرحله مقاوم سازي به متقاضيان اعطاء مي شود.

وي خاطر نشان كرد: مدت بازپرداخت اين تسهيلات به اضافه دو سال تعيين شده براي ساخت 12 سال است.

دكتر شاعري با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده براي بهسازي مسكن روستايي استان اضافه كرد: جدا از اعتبارات مقاوم سازي، در سال جاري بالغ بر 229 ميليارد ريال اعتبار بهسازي مسكن روستايي به استان اختصاص يافته است.