تلفن گویای اداره کل اوقاف استان تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری "مهر"، به منظور پاسخگوئی هر چه سریعتر و بهتر به مردم استان تهران این سیستم به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی در خصوص مشکلات و نامههای ارسالی به این اداره کل است.
همچنین در سیستم مذکور بخش ارتباط با مسئولان نیز طراحی شده تا از طریق تلفن گویا پیامهای مردم ثبت و به صورت مستقیم به مدیران اوقاف استان تهران انعکاس داده میشود.
شایان ذکر است؛ سایت اینترنتی اداره کل اوقاف استان تهران به آدرس https://tehran.oghaf.ir/ نیز برای در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشتر در خصوص این اداره کل و همچنین پست الکترونیکی info@oghaf-tehran.ir به منظور ارتباط عمومی با اداره کل اوقاف استان تهران طراحی شده است.
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