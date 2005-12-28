  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۰۵

تلفن گویای اداره کل اوقاف استان تهران راه اندازی شد

سیستم پرسش و پاسخ صوتی گویای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با شماره 88735116 راه اندازی شد .

به گزارش خبرگزاری "مهر"، به منظور پاسخگوئی هر چه سریع‌تر و بهتر به مردم استان تهران این سیستم به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی در خصوص مشکلات و نامه‌های ارسالی به این اداره کل است.

همچنین در سیستم مذکور بخش ارتباط با مسئولان نیز طراحی شده تا از طریق تلفن گویا پیام‌های مردم ثبت و به صورت مستقیم به مدیران اوقاف استان تهران انعکاس داده می‌شود.

شایان ذکر است؛ سایت اینترنتی اداره کل اوقاف استان تهران به آدرس https://tehran.oghaf.ir/ نیز برای در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشتر در خصوص این اداره کل و همچنین پست الکترونیکی info@oghaf-tehran.ir به منظور ارتباط عمومی با اداره کل اوقاف استان تهران طراحی شده است.

کد مطلب 271325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد مهدی امجدیان AE ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      چرا باید در حرم امام زاده سنقر با زوار و خادمان افتخاری توسط خادمان رسمی بد رفتاری شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها