به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در نظرسنجي كه توسط يك شركت معتبر اجاره د ي وي دي در بريتانيا انجام شد، فيلم "هفتتير" به عنوان بدترين فيلم سال معرفي شد. اين درحالي است كه فيلمهايي چون "اسكندر"، "چهار فرد شگفتانگيز" و "خونسرد باش" از ديگر آثاري هستند كه در اين فهرست قرار گرفتهاند.
پايگاه اينترنتي لاو فيلم در واپسين روزهاي سال ميلادي نام ده اثر ناموفق سال 2005 را به اين شرح معرفي كرد: 1- هفت تير 2- اسكندر 3- چهار فرد شگفتانگيز 4- خونسرد باش 5- مليندا و مليندا 6- كبوتر دلاور 7- خانهاي مومي 8- افسونشده 9- هربي و 10- دوكهاي هزارد.
گاي ريچي سال 2004 فيلم "هفتتير" را بر اساس فيلمنامهاي از خودش كليد زد. اين اثر شرح حال مردي به نام جك گرين را روايت ميكند كه وارد يك بازي ميشود، غافل از اينكه عواقب اين بازي ميتواند مرگبار باشد. جيسون استاتم و ري ليوتا از جمله هنرپيشگاني هستند كه در اين اثر به ايفاي نقش پرداختند.
فيلم "هفتتير" ساخته گاي ريچي، كارگردان بريتانيايي، صدرنشين فهرست بدترين فيلمهاي سال 2005 شد.
به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در نظرسنجي كه توسط يك شركت معتبر اجاره د ي وي دي در بريتانيا انجام شد، فيلم "هفتتير" به عنوان بدترين فيلم سال معرفي شد. اين درحالي است كه فيلمهايي چون "اسكندر"، "چهار فرد شگفتانگيز" و "خونسرد باش" از ديگر آثاري هستند كه در اين فهرست قرار گرفتهاند.
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