پرهيز تلويزيون از ورود به عرصه سينما تصميم بسيار خوبي است

اين كارگردان سينما و تلويزيون درباره تصميم اخير رييس سازمان صدا و سيما مبني بر توليد نكردن فيلم سينمايي به خبرنگار تلويزيوني "مهر" گفت: "بيشتر فيلم‌هاي سينمايي كه صدا و سيما طي چند سال اخير توليد كرده، آثار چندان باكيفيت و قابل توجهي نبوده‌اند كه جوابگوي سرمايه‌گذاري در عرصه توليد باشند. به عقيده من اگر تلويزيون به جاي توليد فيلم سينمايي به مقوله سرمايه‌گذاري در عرصه سريال‌سازي روي بياورد، به جهت توليد اثر موفق‌تر خواهد بود. چون در حال حاضر توليدات سينمايي تلويزيون منوط به ساخت آثاري با ويژگي‌هاي خاص شده است."



وي خاطرنشان كرد: "به نظر من بهتر است از نظر شرح وظايف و حوزه عملكرد سينما كار خود را انجام دهد و تلويزيون به وظايف خود بپردازد. چون توليد فيلم سينمايي از جمله وظايف سازمان صدا و سيما نيست. در حال حاضر لازم است بخش خصوصي سينما بيش از پيش وارد اين عرصه شود تا بدنه ضعيف سينماي ايران تقويت شود. حال پس از مدتي اگر وضعيت اقتصادي تلويزيون بهبود يافت و از نظر فرهنگي در جايگاه بهتري قرار گرفت، شرايط توليد فيلم سينمايي هم مي‌تواند در تلويزيون ايجاد شود. صدا و سيما نمي‌تواند از بدنه سينما جدا شود، اما در جهت توليد فيلم سينمايي بايد در تلويزيون تجديد نظر صورت بگيرد و تا اين شرايط فراهم نشود، بهتر است از توليدات سينمايي خود چشم بپوشد. زماني در تلويزيون فيلمسازان شاخصي فعاليت مي‌كردند و فيلمي مانند "مغول‌ها" توليد و اكران شد. اما در حال حاضر تلويزيون چنين شرايطي را ندارد."



باكيده در پاسخ به اينكه تلويزيون نيازمند چه شرايطي است تا بتواند دوباره ساخت فيلم سينمايي را از سر بگيرد، اظهار داشت: "بايد براي ساخت فيلم‌هاي سينمايي كارشناسي دقيقي صورت بگيرد و سپس براي توليد اقدام شود. به همين منظور لازم به نظر مي‌رسد يك گروه مستقل در تلويزيون تشكيل شود تا شرايط لازم براي توليد اين نوع آثار را بررسي كند. نه اينكه توليد فيلم به عنوان بخشي از وظايف گروههاي فيلم و سريال شبكه‌ها تلقي شود. بايد به دقت هدف از توليد فيلم سينمايي تعريف و مشخص شود. سينما رسانه بسيار پرخرجي است و توليد فيلم نيازمند همت بالا و انديشه خلاق براي توليد است. بنابراين نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و حساب شده است."



وي ادامه داد: "به اعتقاد من در حال حاضر بهتر است توليد فيلم سينمايي به طور كامل در دست وزارت ارشاد قرار بگيرد. در صورتي كه اين وزارتخانه موفق به توليد آثار سينمايي باكيفيت نشد يا در اين زمينه دچار مشكل شد، آن موقع تلويزيون وارد عمل شود. اكنون سينماي ما در حالت ورشكستگي قرار دارد. ما نبايد دلخوش به چند فيلم خوب باشيم. سينماي ما بايد در سطح بين‌المللي بدرخشد و سينماگراني همچون كوروساوا و جيت راي تحويل بدهد. ما بايد دغدغه بيننده جهاني داشته باشيم. نبايد دلخوش به چند جايزه از جشنواره‌هاي فيلم باشيم. سياست سينمايي با ساخت فيلم تفاوت دارد. سينماي اقتصادي، سينماي تجاري، سينماي بدنه، وظيفه بخش خصوصي، ويژگي‌هاي حضور بخش دولتي و پرداخت سوبسيد و استفاده از انديشه‌هاي برتر براي انجام كارهاي فرهنگي از جمله مباحث مهمي است كه بايد در زمينه سينما مورد توجه قرار بگيرد و اگر قرار باشد تلويزيون به اين عرصه وارد شود بايد هدفمند كار كند."