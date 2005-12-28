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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۳۱

مهندس علي آبادي جانشين مايلي كهن را معرفي مي كند

مهندس علي آبادي جانشين مايلي كهن را معرفي مي كند

رئيس سازمان تربيت بدني و رييس مجمع باشگاه پرسپوليس جانشين محمدمايلي كهن عضو مستعفي هيات مديره اين باشگاه را معرفي خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" پس ازكناره گيري محمد مايلي كهن ازهيات مديره باشگاه پرسپوليس و عدم تمايل وي براي بازگشت ، قراراست بزودي يك فرد ديگربه عضويت اين هيات در آيد.

جلسات اخيرهيات مديره بدون حضورنامبرده پيگيري و تصميمات لازم اتخاذ شد اما طبق قانون ، هيچگونه راي گيري صورت نگرفت . قراراست با هماهنگي با مهندس علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني و رييس مجمع باشگاه پرسپوليس  يك فرد ديگر جايگزين محمد مايلي كهن شود. دراين خصوص ، رايزني ها و اقدامات لازم صورت گرفته و درآينده اي نزديك جانشين وي معرفي مي شود.

کد مطلب 271332

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