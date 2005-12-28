مهندس علي آبادي جانشين مايلي كهن را معرفي مي كند

به گزارش خبرگزاري" مهر" پس ازكناره گيري محمد مايلي كهن ازهيات مديره باشگاه پرسپوليس و عدم تمايل وي براي بازگشت ، قراراست بزودي يك فرد ديگربه عضويت اين هيات در آيد.

جلسات اخيرهيات مديره بدون حضورنامبرده پيگيري و تصميمات لازم اتخاذ شد اما طبق قانون ، هيچگونه راي گيري صورت نگرفت . قراراست با هماهنگي با مهندس علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني و رييس مجمع باشگاه پرسپوليس يك فرد ديگر جايگزين محمد مايلي كهن شود. دراين خصوص ، رايزني ها و اقدامات لازم صورت گرفته و درآينده اي نزديك جانشين وي معرفي مي شود.