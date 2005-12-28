مسئول بازسازي بايد در بم مستقر باشد// با حجم بسيار بالاي تقاضاي ساخت و ساز مواجه هستيم

علي باقري زاده، شهردار "بم" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي " مهر" به بيان آخرين وضعيت بازسازي و مشكلات شهر بم پرداخت.

باقري زاده كه از پنجم آبان 82 -سه ماه قبل از زلزله- به عنوان شهردار بم ، انتخاب شده است ، موضوع بيشترين مراجعات مردم به شهرداري بم را " كسب مجوز براي تفكيك املاك و پروانه ساخت و ساز و تعريض خيابانها " ذكر كرد و گفت: توافق شهرداري با مالكين يكي از مشكل ترين قسمت هاي كار شهرداري است، چون قيمت تثبيت شده در بم وجود ندارد.

شهردار بم دليل اين عدم تثبيت را چنين عنوان كرد:" بعضي ها معتقدند به دليل وقوع زلزله ، قيمت زمين بايد كاهش پيدا كند و برخي خلاف اين نظر را دارند"

باقري زاده،عدم پرداخت 8 ميليارد تومان از طرف دولت براي كمك به ساخت و ساز شهري ، برخلاف سال قبل را يكي ديگر از مشكلات شهرداري بم براي اداره اين شهر مصيبت زده ، توصيف كرد.

وي تصريح كرد: سند بسياري از املاك رسمي نيست و دستي و قديمي است و اين نيز از مشكلات ماست ، ما تا به حال براي طرح بازسازي بم، 1200 مورد ملك را تملك كرديم و 500 پرونده ديگر هم در دست بررسي داريم.

شهردار بم تاكيد كرد: اختيارات " ستاد بازسازي بم" خللي در كارهاي شهرداري ايجاد نكرده است و قسمتي از اختيارات شهرداري به ستاد تفويض شده ، از جمله آسفالت خيابانها و بوستانها و پاركها و ....كه به بنياد مسكن واگذار شده است.

باقري زاده در خصوص مشكل آب گرفتگي معابر و خيابانهاي بم ، گفت: اين مشكل به دليل وجود آوارها در سطح خيابانها است، چون قسمت اعظم آوارها برداشته نشده و چون بم يك باغشهر است ، با آبياري نخلستانها يا بارندگي و سرريز جوي ها، مشكل آب گرفتگي در شهر به وجود مي آيد.ضمن اينكه ما بودجه كافي براي برطرف كردن اين مشكل و آوار برداري كامل در اختيار نداريم.

وي مشكل در شبكه آبرساني بم و افزايش روزافزون نخاله هاي ساختماني و باقي مانده مصالح را نيز عامل ديگرايجاد آب گرفتگي در معابر نام برد.

شهردار بم در پاسخ به سئوالي در خصوص برنامه هاي شهرداري براي ايجاد روحيه نشاط و شادي در ميان مردم بم گفت: بخشي از اين كار به شهرداري برمي گردد ، يعني نظافت ظاهري شهر و شستشوي خيابانها را ما انجام داديم، ما اولين فضاي سبز را بعد از زلزله ، در اواخر سال 82 تاسيس كرديم كه مورد استقبال مردم بم هم قرار گرفت.

وي دعوت از هنرپيشه هاي طنز صداوسيما و جلسات مشترك با اداره ارشاد و ساخت يك شهربازي بزرگ در بم با اعتبار بيش از 500 ميليون تومان را از جمله برنامه هاي مسئولان شهر و شهرداري براي ايجاد روحيه نشاط و شادي در ميان مردم بم دانست.

باقري زاده همچنين احداث چندين پارك در نقاط مختلف بم را از ديگر اهداف شهرداري بم، معرفي كرد.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا شهرداري بم براي بازسازي روحيه مردم اقدام به احداث فرهنگسرا در نقاط مختلف بم ، خواهد كرد يا خير، گفت:احداث فرهنگسرا ، اعتبار خاصي را مي خواهد كه ما فعلا در اختيار نداريم، البته پروژه باغ هنر استاد شجريان كه شبيه فرهنگسرا است در حال پيشرفت است و البته پيشرفت خوبي هم داشته است.

شهردار بم در خصوص لزوم " بومي بازسازي كردن بم" گفت: ما پيشنهاد دهنده اين موضوع بوديم، مشاورين معتبري را از تهران دعوت كرديم و ضوابط معماري بم را با كمك شوراي شهر و وزارت مسكن، تدوين كرديم.

باقري زاده در خصوص معضل تجمع كارگران ساختماني در گوشه و كنار شهر بم و مشكلات ناشي از اين تجمع گفت:بله اين يكي از مشكلات امروز بم است ما اختيار خاصي براي حل اين معضل نداريم، مشكلات فرهنگي اين تجمع كارگران هم قابل بحث و تامل است.

وي گفت: پس از زلزله، شهرداري بم تاكنون 18 هزار پروانه ساخت و ساز صادر كرده است و اين در حالي است كه در سال 80، فقط 800 پروانه صادر شده بود ؛ حجم عظيم تقاضا براي ساخت و ساز، مشكلات زيادي را براي شهرداري به وجود آورده است.

در پايان اين گفتگو خبرنگار "مهر" از شهردار بم پرسيد: "بم" كي " بم" مي شود؟! باقري زاده پاسخ داد: انشاءالله تا سال 87 ، براي تسريع بازسازي به مديريت واحدي نياز داريم، مهم اين است كه بايد مسئول بازسازي در شهر " مستقر" باشد تا از نزديك با مسائل و مشكلات بم آشنا شود.