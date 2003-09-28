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۶ مهر ۱۳۸۲، ۱۵:۴۵

مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت و گو با "مهر":

طرح عرضه مستقيم سيمان بر كاهش قيمت سيمان تاثير گذاشت

بر اساس طرح عرضه مستقيم سيمان، قيمت سيمان از كيسه اي 28 هزار تا 30 هزار ريال در بازارتهران به حدود 23 هزار تا 24 هزار ريال كاهش يافته است.

مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: چنانچه اجراي طرح عرضه مستقيم سيمان در ابتداي فصل ساخت و ساز انجام مي شد، مي توانست تاثير بيشتري بركاهش قيمت سيمان بگذارد.
مدرس خياباني طولاني بودن فرآيند انتقال محصول نهايي ، 442 هزارتن كلينكر سيمان موجود ازيك واحد توليدي به واحدي ديگر را ازعوامل اصلي كندي طرح عرضه مستقيم سيمان ذكر كرد.
وي تصريح كرد: قيمت سيمان بر اساس طرح عرضه مستقيم اين محصول ، علاوه بر تهران در ساير شهرهاي كشورنيز باعث كاهش نسبي سيمان شده است.
به گفته وي ، وزارت بازرگاني معتقد است چنانچه اين طرح در شروع فصل ساخت و سازبراي مثال در ماه ارديبهشت به اجرا در مي آمد ، تاثير مضاعفي بر قيمت سيمان مي گذاشت.  

   

 

 

 

کد مطلب 27134

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