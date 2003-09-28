طرح عرضه مستقيم سيمان بر كاهش قيمت سيمان تاثير گذاشت

مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: چنانچه اجراي طرح عرضه مستقيم سيمان در ابتداي فصل ساخت و ساز انجام مي شد، مي توانست تاثير بيشتري بركاهش قيمت سيمان بگذارد.

مدرس خياباني طولاني بودن فرآيند انتقال محصول نهايي ، 442 هزارتن كلينكر سيمان موجود ازيك واحد توليدي به واحدي ديگر را ازعوامل اصلي كندي طرح عرضه مستقيم سيمان ذكر كرد.

وي تصريح كرد: قيمت سيمان بر اساس طرح عرضه مستقيم اين محصول ، علاوه بر تهران در ساير شهرهاي كشورنيز باعث كاهش نسبي سيمان شده است.

به گفته وي ، وزارت بازرگاني معتقد است چنانچه اين طرح در شروع فصل ساخت و سازبراي مثال در ماه ارديبهشت به اجرا در مي آمد ، تاثير مضاعفي بر قيمت سيمان مي گذاشت.