جيمز باند هميشه از پيرس برازنان جلوتر بود

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين هنرپيشه كه شهرتش را وامدار ايفاي نقش مامور دو صفر هفت در مجموعه آثار جيمز باندي است، در اين مورد گفت: "ده سال پيش قرارداد بازي در فيلم "چشم طلايي" را امضا كردم و از همان زمان مي‌دانستم كه كار جيمز باند سرانجام به پايان مي‌رسد و تهيه‌كننده‌ها جاي من را به بازيگر ديگري مي‌دهند."



اين هنرپيشه 52 ساله در ادامه صحبتهايش افزود: "از زماني كه كار روي پروژه‌هاي جيمز باندي را آغاز كردم به دنبال راه ديگري براي ادامه فعاليت در سينما بودم. هر چقدر كه سعي مي‌كردم مانند باند موفق باشم درمي‌يافتم كه او همواره از من جلوتر بود."



برازنان در حال حاضر با فيلم "گاوباز" به كارگرداني ريچارد شپرد در عرصه رقابت‌ها حضور دارد. اين اثر كه در زمره فيلم‌هاي هيجان‌انگيز جاي مي‌گيرد، شرح دوستي دو مرد از طبقات متفاوت جامعه است. برازنان در اين فيلم نقش مرد سرسختي به نام جوليان نابل را بازي مي‌كند كه در دنور با مردي تاجر آشنا مي‌شود كه رويكرد متفاوتي به زندگي دارد.



اين هنرپيشه تصريح كرد كه موفقيت فيلم "گاوباز" مي‌تواند آغازگر مسير ديگري در كارنامه هنري‌اش باشد. او گفت: "بي‌ترديد من مي‌دانم كه مردم انتظار دارند مانند بزرگترين مامور جهان اقدام كنم و نقش‌هايي را بر عهده بگيرم كه از كيفيتي متناسب با آثار جيمز باندي برخوردار باشند."