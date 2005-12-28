كودكان ادينبورو نمايش داستان قرآني حضرت ابراهيم را اجرا مي كنند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين تأتر از سوي انجمن زنان مسلمان ادينبورو و با هدف بهبود درك جامعه مسلمان در جامعه غير مسلمان برگزار مي شود.

اجراي تأتر داستان قرآني حضرت ابراهيم در 25 دي ماه بخشي از برنامه هاي جامعه مسلمان در استقبال از عيد قربان (29 دي ماه) محسوب مي شود كه در سالن "هرميتاژ" هتل "پارك ويو" اجرا خواهد شد.

از ديگر اهداف اجراي اين نمايش اشاره به رويدادهاي سفر معنوي مسلمانان به مكه است كه توسط ده ميليون مسلمان در محل خانه خدا صورت مي گيرد.

كودكان ادينبورو داستان حضرت ابراهيم را با هدف خود آموزي و آموزش آن به تماشاچيان مسلمان و غيرمسلمان روايت مي كنند.

"تسنيم علي" يكي ازمهمترين برگزاركنندگان اين تأتر و عضو انجمن زنان اين طرح و ازاعضاي MWAE (زنان مسلمان ادينبورو) در اين رابطه اظهار داشت: اين نمايش از سويي به نمايشهاي مذهبي مسيحيان در روز كريسمس شباهت دارد. اين شباهت در هدف اصلي آن يعني آموزش يك داستان مذهبي به چشم مي خورد.

برنامه جشن عيد سعيد قربان در ادينبورو بجز تأتر شامل يك نمايشگاه آثار هنري مسلمانان و اجراي موسيقي عربي است. شوراي مسلمانان انگلستان نيز از اين برنامه استقبال كرده است و از آن به عنوان " ابتكاري قابل تحسين" نام برده است.