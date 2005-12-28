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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۱۸

جهانگير زاده در گفت وگو با "مهر":

با ادامه تعليق تحقيقات هسته اي دچار زيان هاي جبران ناپذيري خواهيم شد

با ادامه تعليق تحقيقات هسته اي دچار زيان هاي جبران ناپذيري خواهيم شد

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت : ادامه تعليق هايي كه هيچ الزام حقوقي و بين المللي براي ادامه آنها وجود ندارد؛ از جمله تحقيقات هسته اي، فعاليت هاي هسته اي ايران را دچار كاستي ها و زيان هاي جبران ناپذيري خواهد كرد.

جواد جهانگيرزاده نمايده مردم اروميه در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، در خصوص از سرگيري فعاليتهاي معلق مانده هسته اي از جمله از سرگيري تحقيقات هسته اي گفت : ما تاكنون در چارچوب مقررات و معاهدات بين المللي پيش رفته ايم و آژانس نيز عدم انحراف ايران را در فعاليتها و تحقيقات هسته اي تاييد كرده است بنابراين دليلي براي ادامه محروميت  دانش و تكنولوژي كشور از سرمايه و توانمنديهاي علمي بخش تحقيقات هسته اي وجود ندارد .

وي همچنين با اشاره به ملغي شدن توافقنامه هاي ايران و اروپا و از سر گيري دور جديد مذاكرات با محوريت غني سازي اورانيوم افزود : دولت موظف به استفاده از تمام توان خود براي دستيابي به توان و دانش صلح آميز هسته اي است و بايد حقوق ملت را در اين زمينه استيفا نمايد و به اين مسير وفادار بماند .

جهانگيرزاده در پايان تاكيد كرد: تحت هر شرايطي نبايد اجازه داد علي رغم شفافيت و نظارت كامل آژآنس بر فعاليته اي هسته اي ايران تحقيقات هسته اي و محققان اين بخش بيش از اين در تعليق بمانند. 

کد مطلب 271348

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