با ادامه تعليق تحقيقات هسته اي دچار زيان هاي جبران ناپذيري خواهيم شد

جواد جهانگيرزاده نمايده مردم اروميه در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، در خصوص از سرگيري فعاليتهاي معلق مانده هسته اي از جمله از سرگيري تحقيقات هسته اي گفت : ما تاكنون در چارچوب مقررات و معاهدات بين المللي پيش رفته ايم و آژانس نيز عدم انحراف ايران را در فعاليتها و تحقيقات هسته اي تاييد كرده است بنابراين دليلي براي ادامه محروميت دانش و تكنولوژي كشور از سرمايه و توانمنديهاي علمي بخش تحقيقات هسته اي وجود ندارد .



وي همچنين با اشاره به ملغي شدن توافقنامه هاي ايران و اروپا و از سر گيري دور جديد مذاكرات با محوريت غني سازي اورانيوم افزود : دولت موظف به استفاده از تمام توان خود براي دستيابي به توان و دانش صلح آميز هسته اي است و بايد حقوق ملت را در اين زمينه استيفا نمايد و به اين مسير وفادار بماند .



جهانگيرزاده در پايان تاكيد كرد: تحت هر شرايطي نبايد اجازه داد علي رغم شفافيت و نظارت كامل آژآنس بر فعاليته اي هسته اي ايران تحقيقات هسته اي و محققان اين بخش بيش از اين در تعليق بمانند.