  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۳۶

به هنگام برگزاري رقابت هاي جام پادشاهي بحرين ؛

مرتضي محصص مربيان بحريني را آموزش مي دهد

مرتضي محصص مدرس بين المللي فيفا به هنگام برگزاري رقابت هاي جام پادشاهي بحرين در اين كشور به تدريس فوتبال خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابت ها ازچهارم تا هفتم ژانويه(14تا17دي ماه) دراستاديوم ملي بحرين برگزارمي شود و16تيم با يكديگربه رقابت مي پردازند.
اتحاديه فوتبال بحرين با همكاري فيفا درنظر دارد به هنگام برگزاري اين رقابت ها ، يك دوره كلاس مربيگري نيزبراي مربيان برپا نمايد كه طي آن از« دتلف بروگمان» از آلمان و مرتضي محصص ازكشورمان به عنوان مدرس دعوت به عمل آمده است.

کد مطلب 271350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها