مرتضي محصص مربيان بحريني را آموزش مي دهد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابت ها ازچهارم تا هفتم ژانويه(14تا17دي ماه) دراستاديوم ملي بحرين برگزارمي شود و16تيم با يكديگربه رقابت مي پردازند.

اتحاديه فوتبال بحرين با همكاري فيفا درنظر دارد به هنگام برگزاري اين رقابت ها ، يك دوره كلاس مربيگري نيزبراي مربيان برپا نمايد كه طي آن از« دتلف بروگمان» از آلمان و مرتضي محصص ازكشورمان به عنوان مدرس دعوت به عمل آمده است.