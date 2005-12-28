محمدرضا لطفي به راديو رفت

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اين نوازنده برجسته تار و موسيقيدان صاحب سبك كه بعد از سه سال به ايران بازگشته، روز ششم دي به دعوت مسئولان به راديو رفت. اين در حالي است كه عملكرد فعلي صدا و سيما به عقيده اهالي موسيقي يكي از علل مهم و اساسي عقب‌ماندگي هنر موسيقي در ايران است و هميشه بحث‌هاي زيادي بين مسئولان اين رسانه و موزيسين‌ها وجود داشته است.

در اين بازديد چندساعته، لطفي در جريان وضعيت كاري هنرمندان به ويژه موسيقيدانان و نوازندگاني كه با شبكه‌هاي مختلف صدا و سيما همكاري دارند، قرار گرفت. وي در گفتگوهاي خود با مديران به اهميت مساله جامعه‌شناسي موسيقي در دنياي امروز اشاره كرد و لزوم پرداختن به موضوع‌هاي علمي را در زمينه موسيقي ايران يادآور شد. در اين ديدار علاوه بر مديران شبكه‌ها، معاونت صداي جمهوري اسلامي نيز حضور داشت.

لطفي پس از بازگشت به ايران به گرگان سفر كرد و قرار است طي مدت كوتاهي كه در ايران است در تالار فارابي دانشگاه هنر درباره شيوه تارنوازي سخنراني كند.