اطلاع رساني از بيرون كشور حرفه اي و مورد اعتماد نيست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" افخمي كه در حاشيه مراسم افتتاح ساختمان مركزي حزب اعتماد ملي با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، در عين حال خاطر نشان كرد: تا وقتي كه قرار است بنده اداره اين شبكه خبري را عهده دار باشم، معتقدم كه بايد برنامه ‌سازي آن در داخل ايران صورت گيرد.

وي متذكر شد: اگر مسوولان امر، اين مساله را نپذيرند، صبا را اداره نخواهم كرد.

خبرنگاري از افخمي سوال كرد "آيا به جز شما كه از سوي وزارت اطلاعات فراخوان شديد و مدير توليد شبكه صبا كه بازداشت شد، ديگر كاركنان شبكه نيز تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و يا تهديد شده اند" كه پاسخ وي به اين پرسش منفي بود.

اين فعال در حوزه سينما، با تكذيب خبري كه در يكي از سايت ها با عنوان "عدم ثبت شبكه صبا در دوبي" منتشر شد، گفت: صبا در دوبي ثبت شده است و اگر دوبي اعلام كرد كه نمي تواند برنامه هاي ما را پخش كند، يك ايراد حقوقي قابل رفع است كه بيشتر به يك بهانه شباهت دارد.

مدير شبكه ماهواره صبا، اين شبكه خبري را شبكه مستقل كه به صورت شركت سهامي - تجاري اداره شده و درآمدهاي خود را از راه تبليغات تامين مي كند، توصيف كرد و با اشاره به اسامي كه مطرح مي‌ شود قرار است با اين شبكه‌ همكاري داشته باشند، گفت: كساني كه قرار است با ما همكاري كنند هيچ مشكلي ندارند.

افخمي افزود: آنچه كه درباره همكاري مسعود بهنود و ماشاء الله شمس ‌الواعظين با ما مطرح شد، در حد يك پيشنهاد بوده و هنوز قطعي نشده است.