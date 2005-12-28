10 هزار نفر در صنعت گردشگري مشهد فعاليت مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي افزود: مسئولين كشور ما، در دور نماي توسعه كشور نقش ويژه اي را براي گردشگري و توريسم قائل شده اند و از طرفي اگرچه سهم اندك ايران در سبد اقتصادي از توليد درآمد خالص ملي نگران كننده است اما قطعا مي توانيم 2 درصد از 700 ميليون گردشگري خارجي را به كشور باستاني ايران اختصاص دهيم.

دكتر محمد علي وليداد گفت: هم اكنون 1300 واحد اقامتي، رستوران و دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در استان فعالند در صورتي كه در ازاي هر گردشگر ورودي به استان 4 فعاليت اقتصادي به جريان مي افتد.

وي اضافه كرد: براي نيل به چنين رشدي مسئولان و متوليان امر بايد نكاتي را در نظر داشته باشند. از جمله ساماندهي زير ساختهاي كشور، حمايت ازسرمايه گذاري هاي خارجي، ايجاد زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاران داخلي.

وليدات در پايان خاطر نشان كرد: با توجه به اهميت استان خراسان رضوي و ورود بالغ بر 20 ميليون نفر زائر و گردشگر رد سال به اين استان و شهر مقدس مشهد ، ما توفيق يافتيم تا 140 ميليارد ريال از اعتبارات ايجاد و تكميل تاسيسات گردشگري را به خود اختصاص دهيم تا براي تقويت زير ساخت هاي گردشگري با توجه به الويت هزينه گردد.