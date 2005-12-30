ايران 210 هزار بشكه كمتر از سهميه اوپك نفت توليد كرده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از مركز مطالعات جهاني انرژي، ايران طي دو ماهه نوامبر و دسامبر سال جاري تاكنون به طور متوسط 3 ميليون و 900 هزار بشكه در روز نفت توليد كرده است.

بر اساس اين گزارش، توليد نفت ايران در ماه هاي نوامبر و دسامبر نسبت به توليد ماه اكتبر به طور متوسط 69 هزار بشكه در روز كاهش يافته است. توليد نفت ايران در ماه اكتبر به طور متوسط 3 ميليون و 969 هزار بشكه در روز بود.

بر پايه همين گزارش، با توجه به اينكه سهميه توليد نفت ايران از سوي اوپك 4 ميليون و 110 هزار بشكه در روز تعيين شده است، ايران طي دو ماه اخير به طور متوسط 210 هزار بشكه در روز كمتر از سهميه اوپك نفت توليد كرده است.

بنابر اعلام مركز مطالعات جهاني انرژي علاوه بر ايران، دو كشور ونزوئلا و اندونزي نيز كماكان كمتر از سهميه خود در اوپك نفت توليد مي كنند.

اين گزارش حاكي است، ونزوئلا در دو ماه اخير به طور متوسط 593 هزار بشكه در روز و اندونزي نيز به طور متوسط 501 هزار بشكه در روز كمتر از سهميه توليد كرده است. در مقابل، ساير كشورهاي عضو اوپك طي دو ماه اخير بيش از سهميه خود در اوپك توليد كرده اند.

بر اساس اين گزارش، عربستان بيشترين توليد مازاد از سهميه را در ميان ساير اعضاي اوپك طي دو ماه اخير داشته است، به طوريكه اين كشور به طور متوسط 501 هزار بشكه در روز بيشتر از سهميه 9 ميليون و 99 هزار بشكه اي خود در اوپك توليد كرده است.

اين گزارش حاكي است، پس از عربستان كشور الجزاير با توليد 486 هزار بشكه در روز بيش از سهميه خود در اوپك دومين توليد مازاد از سهميه را در ميان ساير اعضاي اوپك داشته است.

مركز مطالعات جهاني انرژي همچنين توليد مازاد سهميه كويت طي دو ماه اخير را 338 هزار بشكه در روز، ليبي 150 هزار بشكه، نيجريه 174 هزار، قطر 74 هزار، و امارات 126 هزار بشكه در روز اعلام كرده است.

بر اساس اين گزارش، در مجموع اعضاي اوپك طي دو ماه اخير به طور متوسط 545 هزار بشكه در روز بيشتر از سهميه 28 ميليون بشكه اي خود نفت توليد كرده اند.

