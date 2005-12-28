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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۳۷

"مهر" بررسي مي كند/ طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي؛ ضرورت ها و پيامدها (3)

ماهيت رسانه هاي "مكتوب" با "مجازي" متفاوت است / شناسنامه دار كردن سايت ها موفق و عملي نخواهد شد

ماهيت رسانه هاي "مكتوب" با "مجازي" متفاوت است / شناسنامه دار كردن سايت ها موفق و عملي نخواهد شد

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور سابق گفت: در زمان آقاي خاتمي هم خواستند و سعي كردند كه طرح شناسنامه داركردن سايت هاي اينترنتي را انجام دهند كه موفق نشدند.

حجت الاسلام سيد محمدعلي ابطحي  در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي افزود: اصولا ماهيت رسانه هاي مكتوب و رسانه هاي مجازي با هم متفاوت است و اقدام براي شناسنامه دار كردن سايت ها ، اقدامي در جهت محدود كردن آنها خواهد بود.

عضو مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: البته اين كار عملي نيست و نمي توانند اين محدوديت را اعمال كنند، نهايت كاري كه مي كنند اين است كه سايت ها را فيلتر كنند، همان كاري كه در مورد ماهواره ها خواستند انجام دهند، ولي نتوانستند.

مشاور سابق رئيس جمهور با بيان اينكه بالاخره صاحبان سايت ها "حرفشان را مي زنند و به گوش مخاطب مي رسانند"، افزود: در زمان آقاي خاتمي هم خواستند و سعي كردند كه  اين كار را انجام دهند كه موفق نشدند.

کد مطلب 271364

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