ماهيت رسانه هاي "مكتوب" با "مجازي" متفاوت است / شناسنامه دار كردن سايت ها موفق و عملي نخواهد شد

حجت الاسلام سيد محمدعلي ابطحي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي افزود: اصولا ماهيت رسانه هاي مكتوب و رسانه هاي مجازي با هم متفاوت است و اقدام براي شناسنامه دار كردن سايت ها ، اقدامي در جهت محدود كردن آنها خواهد بود.

عضو مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: البته اين كار عملي نيست و نمي توانند اين محدوديت را اعمال كنند، نهايت كاري كه مي كنند اين است كه سايت ها را فيلتر كنند، همان كاري كه در مورد ماهواره ها خواستند انجام دهند، ولي نتوانستند.

مشاور سابق رئيس جمهور با بيان اينكه بالاخره صاحبان سايت ها "حرفشان را مي زنند و به گوش مخاطب مي رسانند"، افزود: در زمان آقاي خاتمي هم خواستند و سعي كردند كه اين كار را انجام دهند كه موفق نشدند.