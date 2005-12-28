زمان انجام تشريفات گمركي و خروج كالاهاي وارداتي از گمرك كاهش مي يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي گمرك، با اجراي اين سيستم به محض حركت وسيله حامل كالا از مبدا، اطلاعات و مشخصات كالاها به صورت الكترونيكي به گمرك مبدا ارسال و در پايگاه اطلاعاتي گمرك ثبت مي شود كه اين امر سبب كاهش زمان ترخيص و خروج كالا از گمرك خواهد شد.

اين گزارش حاكيست، پس از رسيدن وسيله حامل كالا به مقصد، گمرك با دريافت مانيفست كاغذي از صاحب كالا نسبت به ادامه تشريفات گمركي و ترخيص كالا اقدام مي كند و از آنجايي كه قبل از ورود كالا مراحل ورود اطلاعات انجام شده است در صورت داشتن مجوزهاي لازم و انطباق اسناد تشريفات مربوطه در سريع ترين زمان ممكن خواهد گرفت.

بر اساس اين گزارش ، قبل ازاين پس از رسيدن كالا به مقصد ورود اطلاعات انجام مي شد كه اين امر به دليل متعدد بودن صاحبان كالا زمان زيادي صرف ورود اطلاعات و طولاني شدن مراحل ترخيص و خروج كالا از گمرك مي شد.

ثبت و تخليه مكانيزه مانيفست و بارنامه، اطلاع دقيق از تعداد مانيفست و بارنامه ها در تاريخ معين، امكان كنترل اطلاعات ثبت شده در اظهارنامه و بارنامه و جلوگيري از اظهار مجدد كالا از عمده ترين مزاياي بكارگيري سيستم مانيفست الكترونيكي در گمركات است.

با بكارگيري اين سيستم ضمن حذف كليه دفاتر سنتي سبب تسريع در امور ثبت و تخليه كالا خواهد سشد و اين سيستم قابليت دارد به محض دريافت شماره ارزيابي از اظهارنامه كالاي مربوطه را به صورت خودكار تسويه و موجودي كالا را در انبار به صفر برساند.

با راه اندازي اين سيستم در گمرك خرمشهر در حال حاضر 7 گمرك كشور قبل از رسيدن محموله به مقصد، اطلاعات و مشخصات كالاها را در پايگاه اطلاعاتي گمرك ثبت مي كنند.

بر اساس اين گزارش قبل از اين گمركات مهرآباد، غرب تهران، شهريار، انزلي، نوشهر و بندر امام به سيستم مانيفست الكترونيكي مجهز شده بودند.