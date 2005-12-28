هند موشك هسته اي خود را آزمايش كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان از دهلي نو، گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است كه موشك آزمايش شده از نوع موشك هاي زمين به زمين (پريتوي) است كه در يك كشتي جنگي در خليج بنگال و در ايالت شرقي اوريسا در خليج بنگال با موفقيت آزمايش شد.

خبرگزاري هندو آسيايي با مخابره اين خبر ميانگين برد آن را 250 كيلومتر(156 مايل) اعلام كرد كه همچنين قادر است كلاهك هسته اي نيز به وزن 500 كيلوگرم (1100 پوند) با خود حمل كند.

دانوش يكي از 5 موشك كاملاً هدايت شونده از برنامه هاي موشكي توسعه يافته هند است كه سازمان توسعه و تحقيق دفاعي اين كشور آن را توسعه داده است.

هند در سال 1998 اقدام به آزمايش يك سري از آزمايش هاي هسته اي كرده است و اخيراً اين سيستمها را توسعه داده و دوموشك بالستيك و يك موشك زميني را نيز مستقر كرده است.