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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۵۹

"مهر" بررسي مي كند/ طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي؛ ضرورت ها و پيامدها (4)

دبير سايت "رسا": طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي از سوء استفاده ها جلوگيري مي كند

دبير سايت "رسا": طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي از سوء استفاده ها جلوگيري مي كند

حجت الاسلام احمد نجمي دبير پايگاه اطلاع رساني"رسانيوز" گفت: با شناسنامه دار كردن و قانونمند شدن فعاليت سايت هاي اينترنتي خبري از اين هر گونه سوء استفاده جلوگيري مي شود.

حجت الاسلام احمد نجمي  در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص طرح قريب الوقوع شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي گفت: به نظر مي رسد اين كار مي تواند كار خوبي باشد، در شرايط فعلي بخش عمده افكار عمومي را سايت هاي خبري در دست گرفته اند و تاثيرگذاري آنها را بر مطبوعات و حتي صداوسيما شاهد هستيم.

دبير پايگاه اطلاع رساني رسانيوز كه به انعكاس اخبار مربوط به حوزه هاي علميه و مراجع تقليد مي پردازد، ادامه داد: سايت هاي بعضا دونفره، مي توانند به شكل بسيار قوي تاثيرگذار باشند و ماهيت خبري بسيار كارآمدي داشته باشند و طبيعي است مسئولين نظام بايد در صدد قانونمند كردن و شناسنامه دار كردن سايت ها باشند.

نجمي افزود: اخيرا شاهد آن بوديم كه يك سايت خبري با استفاده از نماد و نشانه و حقوق مادي و معنوي يك نهاد حوزوي ، اقدام به انتشار اكاذيب و مطالب مبتذل و مسائل غيراخلاقي كرد و طبيعي است كه با شناسنامه دار كردن و قانونمند شدن فعاليت ها سايت ها از اين گونه رخدادها و سوء استفاده ها جلوگيري مي شود.

اين فعال حوزه اطلاع رساني و خبري گفت: اما مخالفين اين طرح طبعا از قانونمند شدن هراسان هستند چرا كه با فعاليت در چارچوب قانون ، براي كارهاي خلاف آنها محدوديت ايجاد مي شود .

وي در پايان تصريح كرد: اگر قرار باشد هر  كاري و مطلبي خلاف قانون و خلاف عرف و اخلاق ، منتشر شود اين كار غير حرفه اي و سوءاستفاده از آزادي تلقي مي شود و اصولا هيچ شخص حرفه اي نبايد به خود اجازه اين كار را بدهد، چه قانون از او بخواهد و چه نخواهد.

کد مطلب 271372

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