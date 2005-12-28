كارگاه آموزشي علي اكبر مرادي در شيراز داير مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" ، در اين كارگاه يك روزه مسائل تئوري نظير تاريخچه تنبور و تنبور نوازي، بررسي سبك هاي تنبور نوازي و مطالب با اهميت ديگري در اين زمينه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

رفع اشكال هنرجويان نيز بخش مهمي است كه در اين كلاس فشرده آموزشي بر آن تاكيد مي شود . به علاوه اجراهاي فردي ، پرسش و پاسخ و... در اين برنامه وجود دارد. ثبت نام در اين كارگاه تخصصي از اول دي ماه آغاز شده است.

برنامه ديگري از شب هاي تنبور در شيراز كه به نام شب رهايي ناميده شده است، با اجراي مرادي با همراهي تنبك پژمان اخواص 16 دي ماه جاري در تالار حافظ اين شهر برگزار مي شود.

علي اكبر مرادي به عنوان يكي از صاحبان سبك در نوازندگي تنبور، سال 1336 در كرند غرب استان كرمانشاه متولد شد. از 7 سالگي نزد اساتيدي چون سيدهاشم درويش، علي ميردرويشي، حميدي، كفاشيان، علوي و سيدولي حسيني نوازندگي تنبور را آموخت. از سال 1350 نيز در اداره فرهنگ و هنر كرمانشاه و سپس با تشكيل نخستين گروه تنبور فعاليت رسمي هنري خود را آغاز كرد.

وي از ابتداي تشكيل گروه شمس تا سال 1372 به همكاري با اين گروه پرداخت و در ايران، اروپا و آمريكا به همراه شهرام ناظري كنسرت‌هايي اجرا كرد. وي كه داراي مدرك درجه يك هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، مقام نخست جشنواره موسيقي فجر سال 1370 را در كارنامه دارد. از آثار وي مي‌توان به "تريكه خانه"، "سحرواران"، "سيروان"، "مهجوري"، "گلاريژان"، "مهر و ماه"، "سماع مستانه" و "در آيينه آسمان" همراه كمانچه كيهان كلهر و "مقامات مجلسي تنبور" اشاره كرد.