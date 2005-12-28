تغييرات دراساسنامه ليگ برتر به زودي انجام مي شود / مسئولان آسيا ويژن ژانويه به ايران مي آيند

علي اكبر عرفانيان دانشور نمانيده طرح آسيا ويژن در ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : اين طرح در راستاي درآمد زايي و استقلال مالي كميته هاي زير مجموعه فدراسيون ها از سوي AFC دنبال مي شود و فدراسيون فوتبال در حال ايجاد ساختار اجرايي و اداري جديدي براي فدراسيون فوتبال است .

دانشور اضافه كرد : بر اساس طرح آسيا ويژن يكي از تغييرات مهم فدراسيون فوتبال تغييراتي است كه بايد در بخش كميته مسابقات صورت بگيرد و در اين راستا انجام تغييرات در اساسنامه ليگ برتر در دستور كار فدراسيون فوتبال قرار دارد و بزودي اين تغييرات نهايي خواهد شد .

وي تصريح كرد : مسئولان طرح آسيا ويژن پس از سفري كه چند ماه گذشته به ايران داشتند قصد دارند در ماه ژانويه نيز به ايران سفر كنند تا در جريان روند پيشرفت اين طرح و اقدامات فدراسيون فوتبال در جهت اجرايي شدن اين طرح قرار بگيرند كه در همين خصوص قصد داريم طي گزارشي اقدامات انجام شده را به نمايندگان AFC ارائه كنيم .