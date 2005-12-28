15گمرك مجاز به ترخيص خودروهاي سبك و سنگين هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، ناصر كرماني مديركل دفتر واردات گمرك ايران در اين زمينه گفت: گمركات چابهار، شهيد رجايي بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، انزلي، سهلان، شهريار، غرب و جنوب تهران، شهيد باهنر، بندر امام خميني، اروميه، نوشهر، اصفهان و مشهد براي ترخيص خودروهاي سبك و سنگين تعيين شده است.
وي افزود: واردات خودرو هر چند در سال جاري نسبت به پارسال روند روبه رشدي گرفته است ولي با ارقام پيش بيني در بودجه امسال فاصله قابل توجهي دارد و 32 درصد از درآمد پيش بيني شده حاصل از اخذ حقوق ورودي در بودجه 84 در 8 ماهه سال جاري تحقق يافته است.
كرماني با بيان اين مطلب كه تعداد خودروهاي وارداتي در سال گذشته حدود 900 دستگاه بوده است، افزود: كاهش نرخ حقوق ورودي از 130 درصد به 100 درصد در اوايل امسال، ايجاد هماهنگيهاي بيشتر بين سازمانهاي صادركننده مجوز و همچنين افزايش تعداد نمايندگيهاي شركتهاي توليدكننده خودرو خارجي از عوامل افزايش واردات خودرو در سال جاري بوده است.
كرماني ضمن اشاره به اين مطلب كه خودروهاي وارداتي بايد مجوز سازمانهاي بهينهسازي سوخت، محيط زيست و مؤسسه استاندارد داشته باشد، افزود: از اواسط سال جاري وزارت بازرگاني بين سازمانهاي مذكور جهت صدور گواهيها هماهنگيهاي لازم را ايجاد كرده است، بدينمعني هر واردكنندهاي كه براي واردات خودرو در وزارت بازرگاني ثبت سفارش كند به منزله اخذ مجوزهاي سازمانهاي ذي ربط هم است.
مديركل واردات گمرك ايران اظهار داشت: در حال حاضر نمايندگيهاي شركتهاي ب.ام.و، بنز، آئودي و فولكس واگن در داخل كشور فعاليت ميكنند اما تاكنون تنها خودروهاي بنز، بي.ام.و و تويوتا وارد كشور شده است و شركتهاي آئودي، فولكس واگن و برخي شركتهاي چيني توليدكننده خودرو در جهت اخذ مجوزهاي لازم تلاش ميكنند.
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